Apostar al más "tonto"

Grandes, chicos, anchos, finos, duros como la roca, delicados como una pluma: el mercado de los teléfonos móviles es de los más versátiles de todos. Año tras año, las tendencias que se erigen van moviéndose entre las demandas del mercado, los caprichos de las modas y las erogaciones económicas previstas por la obsolescencia programada. En la actualidad, vaya a saber por qué norma, las pantallas de los celulares son tan enormes como un televisor, tan gigantes como entren en los bolsillos o en las carteras. No obstante, en materia de innovación, siempre son bienvenidos los cambios de paradigmas: a veces exagerar es el mejor de los puntos. Por eso, tal vez, la empresa británica Zanco diseñó el teléfono móvil más pequeño del mundo. Se llama Tiny T1 y posee las dimensiones de una moneda. "Es muy, muy chiquito, tiene el tamaño del pulgar de un hombre estándar", dice Robert Lattibeaudiere, responsable del proyecto a Innovación.

Financiado a partir de una exitosa campaña en la plataforma Kickstarter, el teléfono móvil más pequeño del mundo logró cosechar la friolera suma de £ 187.247, cuando su meta era de £ 25.000. Entretanto, Lattibeaudiere promete que funcionará en todo el mundo: "Igualmente, recomendamos a los usuarios que revisen las telecomunicaciones del país en el que viven porque es un teléfono que usa tecnología 2G". ¿Tecnología 2G? La que suponía el paso de la tecnología analógica a digital. Así las cosas, en la era de los protocolos 4G (con sus altas velocidades de acceso; y en plena ebullición del 5G y sus prototipos anunciados para la Copa del Mundo de Rusia 2018), el Tiny T1 prefiere ir a las raíces y marcar un salto evolutivo desde el tamaño, como una rareza de feria de friqueadas: su tecnología no va hacia atrás ni hacia adelante, sino que fluye a contramano de las habituales preferencias del mercado.

- ¿Por qué crearon el celular más pequeño del mundo?

Bueno, hay varias razones: el Zanco Tiny T1 fue creado a modo de innovación, queríamos ver si realmente era posible crear un teléfono tan pequeño pero que sea funcional, y porque también es un gran tema de conversación tener "el celular más pequeño del mundo".

- ¿Cuáles son las posibilidades de este teléfono? ¿Qué se puede hacer y qué no?

No es un smartphone, es un teléfono celular común. Se pueden hacer llamadas, mandar mensajes de texto, tiene hasta tres horas de llamada, la batería puede durar hasta tres días y puede almacenar hasta 300 contactos. Tiene mucha funcionalidad esta pequeña maravilla.

- En esta época en la que se priorizan las aplicaciones, ¿cómo pensás que el mercado pueda recibir este teléfono?

Es una muy buena pregunta. Por lo pronto, podemos decir que la respuesta del público ha sido fantástica a través del Kickstarter: sobrepasamos la meta ampliamente. Lo que la gente busca es libertad de los teléfonos celulares. Por ejemplo, cuando salen a cenar o salen con sus amigos, la gente se vuelve cada vez más molesta por la interrupción de los teléfonos celulares debido a los mails, las notificaciones de las redes sociales, etcétera. Lo que te asegura este teléfono es eso: libertad. Tenés la posibilidad de salir de tu casa y pasar un buen rato con otras personas, pero al mismo tiempo seguir conectado y recibir una llamada de emergencia si hay un problema en casa o poder pedir un taxi para volver al final de la noche, sin tener todas las cosas molestas de los smartphones.

- Algunas declaraciones de las autoridades del Reino Unido fueron bastante negativas. Por ejemplo, que el teléfono podía ser usado para cuestiones ilegales o que podía ser ingresado a las prisiones sin ser detectado por su tamaño. ¿Les preocupan estas declaraciones? ¿Tienen pensado hacer alguna modificación a raíz de las mismas?

En realidad, no. Zanco y Clubit New Media Limited (las dos empresas desarrolladoras del T1) no tienen ningún interés para con el mercado ilegal o el uso que se le puede dar a nuestro producto en el mismo, y en cuanto al sistema de seguridad en las prisiones, creemos que son las autoridades de las mismas quienes deben prohibir el uso de celulares en las inmediaciones, o crear un sistema que bloquee el uso de celulares. Creamos Zanco Tiny T1 para que la gente se divierta. Es un avance tecnológico que debería ser celebrado: es el teléfono móvil más pequeño del mundo. No tenemos que perder de vista que se creo acá, en Reino Unido, y debería tener el mejor de los recibimientos.

- ¿Qué dimensiones tiene?

Es muy, muy chiquito, tiene el tamaño del pulgar de un hombre estándar. Lo testeamos con personas que tienen las manos grandes y les resulto bastante fácil de usar. El teclado tiene los botones individuales y en relieve para que marcar sea muy fácil.

- ¿Hubo algún tipo de inspiración en la escena de la película "Zoolander", en la que Derek, el personaje "fashion" encarnado por Ben Stiller, atiende un pequeño e ínfimo teléfono?

En realidad no, pero entiendo por qué lo decís. Nuestro objetivo era ver si era posible hacer un teléfono pequeño. Lo que tiene la innovación es que a alguien se le ocurre algo, hay como una chispa ahí y quisimos ver si era posible, como lo fue ir a la Luna. Y sí, fue posible.