Ahora vas a poder usar el celular en el banco (y hasta tomarte un café) pero no en todas las sucursales

Con la llegada de los bancos digitales este año y con la aparición masiva de fintech -- por ahora, sin regulación del BCRA por no tomar depósitos-- los bancos tienen ahora una oportunidad de aggiornarse.

Lo habilitó el Central mediante la Comunicación A 6457 que habla de nuevas medidas de seguridad para las entidades financieras. Así, el órgano regulador estableció que, a partir de ahora, en las sucursales donde no haya cajas humanas se permitirá no solo el uso de celulares sino que podrán habilitarse espacios de ocio o reunión. Esto abre la puerta para que los bancos tradicionales puedan ofrecer servicios de cafetería o reunión, incluso prestados por terceros bajo el techo de sucursales específicas.

La letra chica dice que "las entidades podrán permitir la utilización de redes de comunicación de datos y dispositivos móviles de comunicación" y que "podrán complementarse con el ofrecimiento de espacios de reunión y de otros bienes y/o servicios prestados por terceros".

La nueva normativa del Central no va en contra de la ley que se sancionó en 2010 prohibiendo el uso de celulares dentro de las sucursales si no que la complementa. En su momento, varias "salideras" bancarias habían tomado mucha repercusión pública, la más grave siendo la de Carolina Píparo, en La Plata, cuyo asalto terminó con la vida de su hijo. Estas medidas se mantendrán para las sucursales donde existan lo que una fuente del Central, en conversación con Infotechnology, denominó "cajas humanas". Allí la normativa que incluia el uso de paneles que bloqueen la visión hacia el sector más caliente, en términos de seguridad, de la actividad bancaria, se mantendrá. "Esta norma no va en contra, en ningún sentido, de la prohibición de usar celulares que proviene de una ley del congreso. Pero sí suma nuevas oportunidades para las sucursales automatizadas, que cada vez hay más", cuentan desde el BCRA.