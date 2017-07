AMEX invierte US$ 14 millones para que sus usuarios compren Bitcoin con tarjeta

Desde hoy, los usuarios de Abra tendrán la opción de comprar bitcoins con su tarjeta American Express (Amex) de manera directa (uno podía comprar desde antes, pero desde terceros).

Abra, una empresa que desarrolló un app de pagos móviles del mismo nombre y que usa bicoins y blockchain para facilitar las transacciones entre dos smartphones, se convirtió así en partner de la tarjeta Premium, "sin terceras partes en el medio", indicó el CEO de Abra, Bill Barhydt, al portal CoinDesk.

Los usuarios de la app podrán comprar hasta US$ 200 bitcoins por día, con un límite de US$ 1.000 por mes con un 4% de comisión. Abra no ganará dinero con esta comisión, que está pensada para cubrir sus gastos, sino con la tasa de cambio entre dólares estadounidenses y bitcoins.

Los usuarios que estarán autorizados a realizar compras son aquellos que tengan una tarjeta American Express radicada en Estados Unidos, aquellos con tarjetas de tercero que comercializan la marca Amex y los que tienen tarjetas Amex recargables.

Abra levantó capital por US$ 14 millones de Amex Ventures y otros capitales de riesgo, y sus operaciones están resguardadas por Bank of America, Capital One y Chase, y otros. Para llevar a cabo el proyecto, la compañía tuvo que explicarle a su partner cómo funciona sus métodos de intercambio así como la manera en que filtran a sus usuarios para asegurarse de que no son estafadores. Las transacciones van a realizarse con tecnología blockhain, lo que llevará a que sean instántaneas, y de manera global.

Barhydt cree que la credibilidad de la marca American Express servirá para que el ecosistema de bitcoin en particular, y las criptomonedas en general, puedan seguir popularizándose. Además, la tecnología blockchain la están investigando tanto Visa como Mastercard, competencia de Amex, como una manera de incrementar la eficiencia y la seguridad en sus transacciones.

De hecho, American Express se unió en enero con el consorcio de blockchain Hyperledger con el objetivo de explorar maneras de capitalizar esta tecnología.