A este ejecutivo le robaron sus Bitcoins, las volvió a comprar y ya ganó US$ 213 millones

Su reputación lo precede. Es que el inversor de riesgo Tim Draper está entre los más innovadores de Silicon Valley: se animó a invertir en empresas como Microsoft (con Hotmail y Skype) y Tesla cuando otros le dieron la espalda. ¿Su nueva inversión? Bitcoins.

Tal es el amor de Draper por las criptomonedas que el robo de 40.000 Bitcoins de su exchange, Mt Gox, no lo detuvo. En su momento el mundo Bitcoin se vio sacudido por la noticia, que sucedió en 2014. Así lo recuerda Draper en la revista Forbes: "El preció cayó 20% cuando se supo la noticia pero debería haber llegado a cero y no sucedió".

Eso solo intensificó la obsesión de Draper por las criptomonedas. Cuando se enteró que el FBI estaba vendiendo 30.000 Bitcoins, consecuencia de el cierre del servicio de la Deep Web, no dudó en ser uno de los ofertantes. El precio era más alto que el que había pagado originalmente pero igual desembolsó lo que requerían las autoridades para ganar la subasta: US$ 18 milllones (a US$ 600 por cada Bitcoin).

¿El resultado? Un aumento de esa inversión de 1.083%, ya que hoy sus 30.000 Bitcoins salen US$ 213 millones. Por eso cuando le preguntan sobre si Bitcoin es o no una burbuja, no titubea: "Es la mejor tecnología desde la Internet".