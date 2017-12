¿A cuánto puede subir Bitcoin? Los expertos miran a este país para predecir su precio

El Bitcoin alcanzó los US$ 13.000 en el cambio de Zimbabue el mes pasado, la crisis política y exitoso golpe de Estado llevaron el precio del Bitcoin a 13.000 dólares en el intercambio de divisas digital en Zimbabue, casi el doble de la tasa actual en los mercados mundiales. La demanda aumentó en Golix, que parece ser el único agente de intercambio local de Bitcoin, después de que líderes militares pusieran al presidente Robert Mugabe, de 93 años, bajo arresto domiciliario.



La economía del país africano se refugio en Bitcoin al no poder encontrar una forma de intercambiar valor. Desde 2009, los negocios en el país han estado funcionando en varias monedas extranjeras, pero las tasas de cambio en el próspero mercado negro están altamente distorsionadas. Los dólares están escasos y estrictos controles de capital están en vigor.

“En Zimbabwe estás muy limitado con lo que puedes hacer con el dinero que tienes en el banco”, dice Golix en su sitio web. “Bitcoin es mejor que la moneda y lo estamos usando”. También existe el problema de que la demanda local de Bitcoin supera con creces la oferta. Durante le mes pasado se comercializaron más de 160 Bitcoins, que al precio de Bitcoin africano asciende a casi US$ 500.000.

El exchange procesó más de US $ 1 millón en transacciones en el último mes, un aumento de diez veces respecto a todo el 2016. Es una plataforma no regulada y los precios del Bitcoin y otras monedas están determinados por la oferta y la demanda. Lo que explica que en economías al borde del colapso esta divisa se demande tanto. Actualmente, el precio de Bitcoin en este exchange está en los US$ 33.897 por unidad de Bitcoin. A su vez, como el proceso de minado de Bitcoins demanda tanta energía, los bitcoins que circulan en la región pertenecen a la compra-venta internacional (que aprovecha las diferencias de precio). Algunos expertos encuentran en estos precios un indicador de cómo podrían evolucionar los precios en un futuro en otros mercados donde la demanda aumenté.