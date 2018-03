Quién fue Stephen Hawking, el científico más popular del mundo: qué descubrió, por qué fue un ídolo pop y cuánto facturó

A sus 76 años, murió en el día de ayer, 13 de marzo, el reconocido astrofísico Stephen Hawking, físico teórico británico especializado en agujeros negros. A pesar de sus discapacidades físicas y de las progresivas limitaciones impuestas por la enfermedad degenerativa que padecía, Hawking es probablemente el físico más conocido entre el gran público general desde los tiempos de Einstein. Luchador y triunfador, a lo largo de toda su vida logró sortear la inmensidad de impedimentos que le planteaba el mal de Lou Gehrig, una esclerosis lateral amiotrófica que le aquejó desde que tenía veinte años. Hawking fue, sin duda, un caso particular de vitalidad y resistencia frente al infortunio del destino. Cuando le diagnosticaron su enfermedad, le predijeron unos pocos años de vida pero el científico llegó a vivir casi hasta los 80.

El valor de un científico

La riqueza de Hawking es tan envidiable como su fama y su labor científica. El sitio The Richest estima su valor neto en US$ 20 millones. ¿Cómo lo hizo? Resulta que se trata de diversificación. Hawking, a los 72 años, ha diversificado sus ganancias de varias fuentes diferentes, y todos logran pagar una módica suma. Para empezar, Hawking es el director de investigación del Centro de Cosmología Teórica de la Universidad de Cambridge. Es un papel increíblemente prestigioso en una universidad increíblemente prestigiosa. Por lo tanto, tiene un salario increíblemente prestigioso.

Pero Hawking le debe la mayoría de su fortuna a otras fuentes. Es un autor de varios bestseller, ya que fue autor y coautor de más de una docena de libros diferentes, cada uno de los cuales le aporta una buena porción de regalías (Una breve historia del tiempo estuvo en la lista de éxitos de ventas del Sunday Times durante más de cuatro años). Ha ayudado a producir varias películas y ha aparecido en varias películas y programas de televisión. Las charlas y los discursos que da cada uno valen una fuerte tarifa por sí mismos. Luego, está todo el dinero del premio que gana por los elogios que el mundo le ha otorgado generosamente. Un ejemplo: en 2012, Hawking ganó US$ 3 millones en efectivo en efectivo por ganar el Premio Fundamental de Física, parte de la Fundación Breakthrough del multimillonario ruso Yuri Milner.

"Una breve historia del tiempo", el primer bestseller del científico. Vendió 10 millones de copias

Un ícono pop

Hawking participó en varios productos de la cultura pop. Tuvo su paso por Los Simpsons

Por The Big Bang Theory

Este es el trailer de película sobre su vida.

Las 15 frases que nos dejó Hawking

- “Einstein se equivocaba cuando decía que ‘Dios no juega a los dados con el universo’. Considerando las hipótesis de los agujeros negros, Dios no solo juega a los dados con el universo: a veces los arroja donde no podemos verlos”.

- “La vida sería trágica si no fuera graciosa”.

- “El peor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento”.

- “La raza humana necesita un desafío intelectual. Debe ser aburrido ser Dios y no tener nada que descubrir”.

- “Dado que existe una ley como la de la gravedad, el Universo pudo y se creó de la nada. La creación espontánea es la razón de que haya algo en lugar de nada, es la razón por la que existe el Universo, de que existamos. No es necesario invocar a Dios como el que encendió la mecha y creó el Universo”.

- “La voz que utilizo es la de un antiguo sintetizador hecho en 1986. Aún lo mantengo debido a que todavía no escucho alguna voz que me guste más y porque a estas alturas ya me identifico con ella”.

- “Solo somos una raza de primates en un planeta menor de una estrella ordinaria, pero podemos entender el universo”.

- “Nada puede existir para siempre”.