Por qué Bill Gates y Leonardo DiCaprio invirtieron en esta hamburguesa vegana

Leonardo DiCaprio anunció que acaba de invertir en una startup de comida vegana llamada Beyond Meat en la cual también puso sus dólares Bill Gates. Su principal producto es la Beyond Burger, una hamburguesa hecha de vegetales que simula ser una de carne.

La industria de la comida a base de plantas está buscando quedarse con una porción de los US$ 48.000 millones que mueve el mercado de la carne y lo quiere hacer brindando alternativas ecológicas.

Según explicó el actor, el ganado es un importante emisor de carbono y por lo tanto cambiar de carne animal a carne hecha de plantas como la que desarrolla Beyond Meat es una de las medidas más poderosas que podemos aplicar para reducir el impacto climático.

Entre los inversores se encuentran Bill Gates, los cofundadores de Twitter Biz Stone y Evan Williams, la compañía de carne Tyson Foods y Humane Society. DiCaprio también invirtió en otros proyectos de comida sustentable como LoveTheWild, enfocada en la comida de mar, y la compañía de snacks Hippeas.

En 2013, Bill Gates escribió en su blog: “Como la mayoría de la gente, no creo que me puedan engañar fácilmente. Pero pasó cuando me pidieron probar un taco de pollo y decir si la carne era de verdad o falsa”. Así, el fundador de Microsoft probó el pollo de Beyond Meat, que una vez por accidente terminó en las góndolas de Whole Foods dentro ensaladas que decían ser de pollo real debido a un error en la etiqueta, pero nadie lo noto. “Lo que experimenté era más que un inteligente sustituto de la carne, era el sabor del futuro de la comida”, comentó el multimillonario.

La producción de carne consume una gran parte de los recursos naturales del planeta, siendo el dato más preocupante que es responsable del 70 por ciento del consumo de agua. Por esto no son pocas las empresas que buscan un cambio.

Otra startup similar, Impossible Foods, juntó US$ 273 millones y su hamburguesa recibió buenas críticas de uno de los chefs más importantes del mundo, David Change, quien tras probarla dijo: “hoy probé el futuro y era vegano.”

Para quienes aman la carne, las hamburguesas veganas todavía no logran replicar exactamente su gusto, pero cada vez están más cerca.