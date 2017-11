Podés detectar una burbuja y salir a tiempo usando esta tecnología

Poder detectar a tiempo la próxima burbuja --no importa a qué sector específico se refiere-- se vuelve esencial para guiar mejor las inversiones. Significa, en otras palabras, tener un as bajo la manga; la oportunidad de "poder salir a tiempo". No importa si es con Bitcoin o con empresas tecnológicas: ver la burbuja significa poder salir con los ahorros intactos o, en el mejor de los casos, con alguna ganancia.

El análisis fundamental y el análisis técnico se encargan, muchas veces, de ver las tendencias subyacentes pero la gracia de las burbujas es que son pocos los que, "a ojo", las pueden ver a tiempo. En esto, por suerte, la tecnología también puede ayudar.

Big Data y Analytics, al rescate

Una persona puede detectar patrones pero una computadora puede hacerlo aún mejor. Big Data convierte enormes volúmenes de datos no estructurados en información útil para la toma de decisiones. La analítica detrás de herramientas de Business Inteligence, además, permite "traducir" esos datos en un análisis que tenga sentido.

En la Bolsa pero también en algunos mercados en donde el mercado financiero ha metido los pies --como, por ejemplo, el del Real Estate, en el que el involucramiento del sistema financiero en el mercado de los subprimes llevó a una verdadera crisis-- poder usar Big Data podría ayudar a ver los patrones con más claridad. Para dar un ejemplo: en el sector inmobiliario --en el que la adopción de estas herramientas es, todavía, incipiente en el mundo, y muy verde en la Argentina-- saber qué tipología de departamentos es la más demandada podría ser un asset para los inversionistas que deciden poner sus fondos en el proyecto de un desarrollador determinado. Anticipar qué tipo de viviendas construir, qué precios van a tener esos inmuebles por el juego de oferta-demanda o donde, geográficamente, conviene construir edificios, puede resultar clave.

Un modelo matemático

La analítica se vale de modelos matemáticos para funcionar. Los matemáticos Robert Jarrow y Philip Protter escribieron un paper describiendo un modelo que bien podría aplicarse para detectar burbujas a tiempo. "La volatilidad del precio es lo más importante a la hora de determinar una burbuja y, a poco de explotar, siempre es muy alta", escribieron. Los autores proponen un modelo estadistico muy usado --RKHS-- para poder estimar la volatilidad de las acciones. Según este modelo, que usan algunas herramientas de BG, si el precio no muestra volatilidad en el modelo, entonces las chances de una burbuja son menores.

Usando este modelo en las acciones de la burbuja de las puntocom, por ejemplo, pudieron detectar alta volatilidad y lo mismo sucedió con la crisis de la subprime. ¿Podrá, la tecnología, predecir las burbujas del futuro y evitarlas?