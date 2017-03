La nueva startup de Elon Musk quiere convertirnos en cyborgs

El fundador de Tesla y SpaceX, creador de Hyperloop y presidente de SolarCity, le puso a su nueva empresa el nombre de Neuralink y con ella pretende llegar a crear seres humanos "superinteligentes". El emprendedor serial Elon Musk quiere sumar un nuevo proyecto a su portfolio de empresas disruptivas con fines comerciales, pero también, sociales.

Neuralink persigue lo que Musk llama la tecnología del "lazo neural", que se basa en la implantación de pequeños electrodos en el cerebro que podrían cargar y descargar pensamientos. Los primeros prototipos podrían utilizarse para tratar enfermedades del cerebro, como la epilepsia o la depresión, según explica el mismo medio. Estos implantes se basarían en electrodos ya utilizados para tratar trastornos ceberales como el párkinson. Más adelante, su implantación también podría ayudar a las personas a competir con las máquinas y potenciar el cerebro humano. Su nueva startup, de hecho, existe desde el año pasado pero comenzó sus operaciones formales y salio a la luz sólo recientemente.

