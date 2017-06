Este sitio web te dice si un robot te va a sacar tu trabajo en los próximos años

La preocupación por el rápido avance de los robots en el mercado laboral es cada vez mayor. Los trabajadores y emprendedores necesitan saber si, en el corto plazo, un software o un androide puede ocupar su lugar en el mundo del empleo. Un nuevo sitio web intentá despejar las dudas (o aumentar los medios).

La página fue creada en mayo por el programador Mubashar Iqbal y por el diseñador gráfico Dimitar Raykov, inspirados en una investigación de 2013 hecha por economistas de la Universidad de Oxford sobre cómo la automatización afectará el mercado de trabajo, pusieron manos a la obra para hacer esa información más accesible al público general. La idea tardó tres semanas en desarrollarse y en los primeros cinco días de vida el sitio ya tenía más de cinco millones de visitas (actualmente suma más de seis millones).

Se incluyen más de 700 profesiones

Will robots take my job?, o lo que es lo mismo en español, ¿se quedará un robot con mi trabajo? es el nombre y la dirección web del sitio. Una vez en el sitio, no hace falta más que ingresar la profesión o e rubro y elegir entre las opciones más específicas.

El sitio web también ofrece algunas estadísticas como el crecimiento proyectado de un determinado sector del mercado para los próximos siete años y el salario medio anual del puesto de trabajo, así como el número de personas empleadas en determinado campo a partir de 2016.

Finalmente, con un toque de humor ácido, los autores de la web agregaron descripciones jocosas a los fríos números. Por ejemplo, cualquier trabajo con alta probabilidad de ser automatizado aparece con el mensaje "Estás condenado".