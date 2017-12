Este ingeniero de Tesla se emborrachó durante un año para ayudarte a curar la resaca

Todo empezó cuando Lee volvió a su Corea del Sur natal para pasar las fiestas. Se emborrachó durante todo el viaje pero en ese país existen bebidas contra la resaca que lo ayudaron a poder volver a Estados Unidos, donde vive actualmente y se desempeña como ingeniero de Tesla. Cuando volvió se preguntó si quizás había una mejor manera de replicarlas en su país adoptivo y se puso manos a la obra.

Con un background en biotecnología, se puso a investigar qué ingredientes podrían crear el cocktail perfecto anti resaca. Descubrió que esas bebidas tenian un ingrediente secreto: un compuesto encontrado en los árboles de risina que es muy común en Asia y se usan como remedio casero desde hace muchos siglos. Con un grupo de ingenieros amigos desarrollaron un producto. Solo faltaba probarlo.

Para eso se pusieron a tomar hasta emborracharse durante meses. "Tomaba mucho todas las noches para poder probar si la cura funcionaba", reconoció a Business Insider. "Aumenté 15 kilos", admitió.

Como necesitaba probarlo en más personas, con la ayuda de sus amigos --también amantes de la bebida-- pudo comprobar que en un 80% de los casos el té de resina funcionaba bien.

Así encontraron una empresa en Asia que produjese la bebida y empezaron a venderla online. Explotó y fue un éxito. Por eso ahora Lee no trabaja más en Tesla, una decisión que, reconoce, le costó tomar. "Pero me iba a arrepentir siempre si no trataba de curar la resaca para siempre", dice.