Controversial, Bill Gates dice que este es "el libro del siglo": qué dice y dónde lo podés leer gratis

Bill Gates, el gurú de los negocios tecnológicos, tiene un nuevo autor fetiche. A través de una publicación de su cuenta de Linkedin, Gates reveló que terminó de leer su "nuevo libro favorito de todos los tiempos". Se trata de Enlightenment Now, la obra más reciente del profesor de psicología de Harvard, Steven Pinker, que también escribió Los ángeles que llevamos dentro (The Better Angels of Out Nature, en inglés), el segundo libro favorito de Bill Gates.

El libro, que el autor obsequió a Gates, se publicó en febrero y trata del progreso desde una perspectiva optimista, de cómo y por qué el mundo "está mejorando".

"Las personas en todo el mundo viven vidas más largas, más sanas y más felices. Entonces, ¿por qué tantos piensan que las cosas están empeorando? ¿Por qué pasamos por alto las noticias positivas y nos concentramos en las negativas?" escribió Gates, y dijo que Pinker hace un buen trabajo para explicar por qué las personas se sienten atraídas por el pesimismo y cómo ese instinto influye en el enfoque del mundo. "Nunca había visto una explicación tan clara del progreso", dijo el empresario.

Se puede descargar un capítulo gratis desde el sitio de Bill Gates.

"El mundo está mejorando, incluso si no siempre se siente así. Me alegra que tengamos pensadores brillantes como Steven Pinker para ayudarnos a ver el panorama general. Enlightenment Now no es solo el mejor libro que ha escrito Pinker. Es mi nuevo libro favorito de todos los tiempos", finalizó Gates.

¿Quién es Steven Pinker?

Steven Pinker (1954) es un psicólogo experimental, científico cognitivo, lingüista y escritor canadiense. Es profesor en el Harvard College. Es conocido por su defensa enérgica y de gran alcance de la psicología evolucionista y de la teoría computacional de la mente. Sus especializaciones académicas son la percepción y el desarrollo del lenguaje en niños. Ha publicado más de 10 libros, cuatro libros dirigidos al público en general —El instinto del lenguaje, Cómo funciona la mente, Palabras y reglas y La tabla rasa— han ganado numerosos premios.

Es un personaje polémico, con opiniones poco populares en la sociedad y la academia; pero que defiende con buenos argumentos. Últimamente, criticó duramente a los medios y sus colegas de no ser lo suficientemente optimistas y hacer hincapié cínicamente en problemas actuales que han mejorado innegablemente en los últimos años. En lo que respecta a la psicología, Pinker es critico de la idea de que las personas nacen todas prácticamente iguales y que es el entorno lo que los moldea. Defiende la idea de que existe una naturaleza humana y que las diferencias de género, por caso, tiene una explicación biológica y no sólo social. Políticamente, es considerado como un liberal clásico.

¿De qué trata el libro?

El último libro de Pinker encaja en su nueva faceta de escribir sobre cómo la humanidad esté mejorando año a año. Luego de su libro Los ángeles que llevamos dentro, que se trato de cómo la violencia en todas sus formas (guerras, asesinatos, homicidios de odio) están cayendo fuertemente desde hace años. Para el investigador, una de las razones es la incidencia de los valores de la época de la Ilustración; que ayudaron a moldear la moral de los países desarrollados. En su nuevo libro, Pinker aborda estos temas.

El propio Gates marca algunos de los datos que el científico maneja en su flamante libro. Hay 37 veces menos probabilidades de morir a causa de un rayo que a principios de siglo. "Eso no se debe a que haya menos tormentas. Es porque tenemos mejores capacidades de predicción del clima, mejor educación de seguridad y más personas que viven en las ciudades", dijo Gates.

El tiempo dedicado a lavar la ropa disminuyó de 11,5 horas por semana (en 1920) a una hora y media en 2014. "Esto puede sonar trivial en el gran esquema de progreso. Pero las lavadoras han mejorado la calidad de vida al liberar tiempo para que la gente, sobre todo mujeres, disfrute de otras actividades" como leer un libro o comenzar un nuevo negocio.

El puntaje promedio global del coeficiente intelectual está aumentando unos 3 puntos por década. Esto, resumió Gates, se debe a que los niños se desarrollan más completamente gracias a una nutrición mejorada y un medio ambiente más limpio. El autor también atribuye más pensamiento analítico dentro y fuera del aula, y el uso de las nuevas tecnologías también es considerado como un factor que impacta de manera positiva en la inteligencia.