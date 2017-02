Así podes "espiar" las redes sociales de los que piensan diferente a vos

Lo que cada usuario lee en sus redes sociales es una burbuja de la realidad: sólo recibe posteos o tuits de aquellas personas que decidió seguir y con quienes, por lo general, está de acuerdo. Para ver a través de “los ojos de otra persona” es que desde el Laboratorio de Máquinas Sociales del MIT crearon FlipFeed, una extensión de Chrome que le permite a los usuarios de las redes sociales “dar vuelta” su timeline para ver lo que ven otros usuarios al azar. La idea, según el sitio web del proyecto, que es sacar a las personas fuera de su “cámara de eco dentro de las redes sociales y que estén expuestos a usuarios con opiniones políticas diferentes”.

La herramienta funciona a partir de análisis de aprendizaje profundo de las redes sociales y los perfiles a mostrar se seleccionan a partir de las opiniones políticas que se supone tiene cada usuario. El objetivo del proyecto es “explorar cómo las plataformas de social media pueden utilizarse para mitigar, en lugar de exacerbar, la polarización ideológica, ayudando a las personas a explorar y empatizar con diferentes perspectivas”.

En vista de cómo los algoritmos de Facebook filtran las noticias que ven sus usuarios y la proliferación de noticias falsas han hecho que este problema, el de la burbuja social, esté en boca de todos.

Si bien desde Twitter no quieren comentar sobre qué API están utilizando en el laboratorio del MIT que creo FlipFeed, cabe mencionar que esta red social invirtió US$ 10 millones en este brazo de la reconocida casa de estudio, que utiliza las redes sociales y los medios digitales para estudiar patrones sociales. Como parte de la inversión, Twitter le otorgó al MIT “acceso total a la corrientes públicas de tuits en tiempo real”, así que es posible que los investigadores de Máquinas Sociales estén aprovechando este acuerdo para llevar adelante su proyecto, aunque desde el MIT prefieren no hacer declaraciones hasta que terminen algunos cambios que le están realizando a su plataforma, indican desde el portal Recode.