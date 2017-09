iPhone: Miles de aplicaciones no funcionan con el nuevo iOS 11

iOS 11 tiene un problema: no todas las apps funcionan. El nuevo sistema operativo de Apple está muy cerca y traerá diversos cambios para todos los usuarios de iPhone y iPad, incluido el pase de 32 a 64 bits, lo que hará que si alguna aplicación no fue actualizada, esta no pueda correr con la nueva arquitectura.

Los dispositivos cuentan con una herramienta para comprobar cuales no funcionarán en iOS 11. Está ubicada en el menú Configuración>General>Información>Aplicaciones y provee una lista de aquellas que están instaladas, pero todavía no están preparadas para funcionar con la nueva versión.

Hace varios años que Apple le advirtió a los desarrolladores sobre el cambio y la mayoría debería haber actualizado su código. En un parche reciente para iOS 10, incorporó un cartel que notifica a los usuarios si una app no funcionará en iOS 11 cuando esta se abre.

Es recomendable consultar cuales no están listas, para evitar perder alguna pieza crítica de la rutina de trabajo, pero las más conocidas y utilizadas probablemente lo estén. A su vez, el resto no debería tardar en adaptarse a la nueva arquitectura de 64 bits, probablemente sea cuestión de tiempo.