Una guía para saber qué celular comprar sin dejar la billetera en el intento

Cambiar de smartphone no es tan fácil como suena, más que nada porque aquellos que los venden suelen pintar un paraíso de funcionamiento que no suele corresponderse con la realidad. “Tiene cámara de 12 megapixels, y una RAM de 1 giga, y memoria interna de 8 gigas…” ¿Quién no ha escuchado algo así? Pero los números sueltos sin un contexto para comprenderlos suenan vacíos.

A continuación, van los detalles a tener en cuenta a la hora de elegir celular nuevo, para lo que comparamos equipos de gama media alta (entre $7.000 y $8.000, aproximadamente) que son comercializados por las tres operadoras de telefonía móvil que hay en la Argentina.

Los equipos que tuvimos en cuenta son: Sony Xperia XA, Moto G 4ta. Generación Plus, Samsung Galaxy J710, Huawei P8 Lite y LG G4 Stylus; y consideramos capacidad de la batería, definición de la cámara trasera, tamaño y peso del equipo y la memoria RAM y capacidad de almacenamiento.

Batería

Por acá hay que empezar. La capacidad de almacenamiento de las baterías se mide el miliamperes por hora o mAh. Este número se refiere a la capacidad de almacenar carga eléctrica que tiene la batería en cuestión, lo que depende de su tamaño y los materiales. Por lo general, cuanto más mAh almacena una batería, más grande es, y esto impactará en el tamaño del aparato. Que tenga más miliamperes no significa que, necesariamente, la batería durará más: eso depende tanto del hardware como de la configuración del smartphone (más o menos brillo de pantalla, por ejemplo). Pero, como regla, a más mAh, más autonomía. Un detalle extra a tener en cuenta: cuantas más prestaciones tenga el celular, más va a gastar. Con las necesidades actuales, la batería del teléfono que compremos tiene que superar los 2.200mAh, y cuanto más cerca de los 3.000mAh mejor.

Entre los equipos comparados, el que sale ganando es el Samsung J710, cuya batería tiene una capacidad de 3.300mAh. Lo siguen de cerca el Moto G 4ta. Generación Plus y el LG G4 Stylus, ambos con 3.000 mAh

Cámara fotográfica y de video

La definición de una cámara se mide en megapixeles, aunque hay que tener en cuenta que la calidad de la imagen no sólo se mide por ellos, ya que también juegan el sensor, el procesador que tenga el equipo o el Procesador de Imágenes. Entonces, no hay que dejarse llevar sólo por el numerito pero, al fin y al cabo, puede servir si lo que uno quiere es sacar fotos de salidas o comidas y subirlas a las redes. ¿Y qué es un megapixel? Un millón de pixeles, pero esa respuesta no dice nada. Una imagen digital se encuentra compuesta por píxeles, es decir, un gran número de puntos que, junto, terminan formando una foto. Entonces, cuanto más megapixeles tenga una imagen, mayor definición tendrá (con las salvedades que hicimos al principio de este párrafo).

Respecto a los teléfonos comparados, sale ganando el Moto G 4ta Generación Plus, ya que su cámara trasera tiene 16 megapixeles. El resto viene con 13. O sea: todos sacarán fotos muy correctas, más cuando se considera que todos estos equipos vienen con flash incorporado. Las cámaras frontales están alrededor de los 5 megapixeles y no suelen ser muy útiles si buscamos sacar una linda foto.

Tamaño y peso

Acá depende de las preferencias de cada uno: hay quienes prefieren un celular más bien pequeño y otros con una pantalla lo más grande posible. El más chico de los cinco equipos analizados es el Sony Xperia XA (141 x 66 x 7.8 milímetros) y el más grande el LG G4 Stylus (154.35 X 79.2 X 9.38 milímetros). Los siguen de cerca, respectivamente, el Huawai P8 Lite (143 x 70.6 x 7.7) y el Moto G 4ta. Generación Plus (153 x 76.6 x 7.9).

RAM y almacenamiento

La RAM es el aspecto más importante –a mi criterio- cuando tenemos que decidir que celular comprar, ya que es el que nos garantiza la fluidez de funcionamiento (junto con el procesador). Para hacerlo sencillo, si uno quiere estar leyendo dos o tres notas en el navegador, utilizar WhatsApp y dos o tres redes sociales al mismo tiempo, hacen falta 2GB de memoria RAM. Este le permite al smartphone tener más procesos en segundo plano, ahorrar batería, y mantener liberado al procesador (fundamental si tenemos en cuenta que cada versión de Android requiere más memoria del teléfono). De los cinco celulares, cuatro tienen 2GB son el Motorola, el Sony, el Huawei y el Samsung. Ya hay celulares de gama alta (y algunos pocos de la media) que vienen con 3GB, necesaria si uno además es de utilizar juegos (si ese es el caso, el lector de estas líneas tendrá que desembolsar más dinero del que se propone en esta nota, en caso de querer una buena performance por parte del equipo).

Respecto a la memoria de almacenamiento interna, lo mínimo son ocho gigas, ya que casi entre cuatro y cinco se las lleva Android. Y si son 16, mucho mejor. El Moto G 4ta. Generación Plus tiene, en este apartado, características de gama alta: 32GB de almacenamiento interno, con la posibilidad de ampliar a 128 con una tarjeta microSD; el Samsung Galaxy J710 viene con 16GB a las que pueden sumarse 256GB más con un microSD; por su parte, el Sony Xperia XA también tiene 16 y puede llevarse a 128; el Huawei, 16 + 32; y el LG G4 Stylus es el único del grupo que tiene 8GB, que pueden llevarse a 40GB con una tarjeta de 32GB.

Posdata

En este análisis, el que tiene la última palabra es el usuario, que además puede analizar otros equipos con los mismos criterios especificados aquí. Otra posibilidad es utilizar el sitio de Google www.android.com, que analiza que teléfono necesita el usuario a partir de sus necesidades. Hay que seguir una serie de pasos para indicarle al sistema para qué utilizamos el celular habitualmente; las posibilidades son: tomar fotos, escuchar música, trabajar (ser productivo), conectarte a redes sociales, jugar videojuegos, ver videos, navegar mapas, hacer ejercicio, enviar mensajes, hacer llamadas, navegar la web y estilos de expresión. Luego de elegir varias opciones en este sentido, el sitio web pide que elijas la operadora, pero como sólo figuran las de los Estados Unidos, hay que hacer clic en “Choose later” (Elegir después). Y listo.