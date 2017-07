Tiembla WhatsApp: Amazon sale a competir con App propia y sería mejor en todo

La aplicaciones de mensajería instantánea parecen tener dueños. Whatsapp y Facebook Messenger, son los líderes pero otros software como Telegram, Line, Wechat y Allo son algunas de las opciones en el mercado que han buscado la manera de ser una alternativa seria a Whatsapp.

A pesar de que todas las aplicaciones anteriores tienen algo que las hace destacar del resto, la verdad es que ninguna ha logrado penetrar tanto como lo ha hecho Whatsapp, pero Amazon parece tener en desarrollo una nueva aplicación de mensajería que podría ser una apuesta muy interesante en este competido mercado.

Se filtró información que habla sobre una muestra una supuesta aplicación llamada “Anytime”, que promete conectar a sus usuarios en cualquier momento. El gran disuptor de esta aplicación sería que los usuarios puedan hablar entre ellos únicamente con sus nombres y no con sus números telefónicos. No hay detalles técnicos que podría ser a través de las redes sociales. Lo más interesante, es que todo parece indicar que Amazon tomará lo mejor de la competencia para juntarlo en una sola aplicación, situación que no la convierte en una alternativa revolucionaria, pero sí muy práctica.

Anytime permitirá la creación de supergrupos al estilo de Telegram, incluso los usuarios de un chat podrán enviar su localización en tiempo real, y también podrán dividir el costo de una factura si salen a comer juntos, aunque esta última opción no se ha aclarado cómo podría funcionar. Dentro de las conversaciones también se podrán hacer uso de GIFs, emojis, stickers, texto, notas de voz y llamadas de voz y video totalmente gratuitas a usuarios de todo el mundo.

También se habla de la opción para usar la aplicación como canal de comunicación entre las empresas y los usuarios (muy al estilo de Facebook Messenger) gracias a la utilización de bots.

A diferencia de Telegram, Line o WeChat, Amazon se ha extendido a prácticamente todos los rincones de la tierra y su negocio va más allá de las ventas por Internet, de hecho en los últimos años se ha convertido en una de las apuestas más interesantes en el sector del streaming de música y video, por lo que una aplicación tan completa podría posicionarse rápidamente en el gusto del usuario que ya está familiarizado con los productos de Amazon.

De momento, no hay una fecha estimada para el lanzamiento de la aplicación.

¿Crees que Amazon Anytime pueda ser una competencia seria frente a Whastapp?