¿Te conviene comprar iPhone X en cuotas o esperar al nuevo Samsung S9 que se viene?

En la Argentina es un país particular el precio de los celulares es alto, especialmente cuando se trata de los iPhone (que no se consiguen desde hace mucho de manera legal en el país). Esto ha hecho que, con los años, el aumento del contrabando fuera constante, como hemos contado en este portal en otra oportunidad. Si bien el más importante es el que entra en grandes números, no es menor la cantidad de personas que aprovechan sus viajes (o el de algún amigo o familiar) al exterior para comprar un nuevo celular (que suele ser uno de la manzanita).

Desde mediados del año pasado, los equipos fabricados por Apple pueden conseguirse en la Argentina, aunque a un precio bastante alto. En el caso del iPhone X, los precios rondan los $45.000, aunque puede conseguirse por menos si uno se arriesga a comprar por fuera de los canales oficiales. El modelo anterior cuesta unos $30.000, mientras que el 7 sale $26.000 y el 6, $15.000. Los retailers locales cuentan con programas como Ahora 12, Ahora 18 y cuotas sin interés que dependen de cada banco, algo que es imposible para las compras online y los locales en el exterior.

Pasando en limpio: en Fravega y Garbarino, con los planes gubernamentales, el interés ronda entre el 30 y 40% mensual; mientras que en iPoint el adicional es de 50% por mes, y en OneClickStore es de 42% (si se paga con TodoPago) en 12 cuotas (no ofrece 18), y si se elige MercadoPago, va a depender del banco (en algunos casos los intereses llegan al 98%).

Comprarlo afuera, sin cuotas, sale US$ 1.000 (al cambio actual son unos $20.500). A esto hay que sumarle el 50% de la franquicia por ingresarlo al país, que son US$ 300 más. En total es poco más de $30.000. Con una posibilidad extra: “cuotificar” el consumo (el precio del equipo, no lo que se paga en Aduana), a través de las opciones que brindan las distintas tarjetas de crédito (tanto Visa, como Cabal y Mastercard). Los intereses, eso sí, son bastante altos: están arriba de los 40% (o más). ¿Qué conviene? Más allá de las cuotas, las diferencias son tan amplias que –siempre que se pueda- se recomienda comprarlo afuera (aunque cabe comentar que si se compra acá está la posibilidad de acceder al servicio técnico oficial).

En el caso de Samsung, el nuevo equipo (S9) costará lo mismo que el S8, de acuerdo a uno de sus representantes en el país. Esto quiere decir que rondará los $25.000, y por supuesto se podrán acceder a los planes como Ahora 12 y 18 ya mencionados. Y si se compra afuera, el precio estará apenas arriba de los US$800. Con franquicia y todo, esto daría unos $25.000 (o sea, lo mismo que comprarlo acá). Con las facilidades citadas, y teniendo en cuenta que la compra local incluye el service oficial, la respuesta es evidente.

Características

iPhone X

Para conmemorar su décimo aniversario se saltearon una generación –no habrá iPhone 9—y lanzaron un superteléfono con features especiales.

Por ejemplo, el nuevo headset será “bezel less”, o séa, un celular 100% pantalla, sin marco, una característica que suelen tener los celulares de compañías chinas que innovaron fuertemente en este segmento en el último año. Apple escuchó al mercado y agregó algunas características adicionales, como Super Retina Display y tecnología OLED para sacar mejores fotos.

Para quienes son fans de Apple de antaño, la mayor diferencia respecto a la usabilidad estará en dos puntos: ya no habrá botón de “home” ni se podrá desbloquear el celular con los dedos. Incluirán, sí, una función de reconocimiento facial para poder acceder a las apps del teléfono que ya generó controversia por la privacidad que podría vulnerar.

El precio levantó las cejas de muchos: el modelo especial, también con almacenamiento de 64 GB, saldrá US$ 999 como precio base. Es, hasta ahora, el más caro de la historia de la compañía.

Samsung S9

Ambos dispositivos, el S9 y el S9+ presentados el domingo en Barcelona, presentan muchas similitudes con la versión anterior, el S8, pero con una diferencia central: las cámaras han mejorado sensiblemente y ahora son capaces de grabar en “cámara lenta” y a adaptarse a la luz como el ojo humano.

Según Samsung, no es casualidad que se hayan enfocado, verbigracia, en la cámara: los usuarios de smartphones sacaron 1,2 billones de fotografías durante 2017, compartieron 5.000 millones de emojis y 1.000 millones de GIFs. De ahí que quieren que su equipo deje de tener una “simple cámara” y que esta se convierta “en un generador de contenidos”. Para lograrlo, incorporaron la tecnología “Super Slow Motion” que le permite al nuevo smartphone grabar videos en cámara superlenta, llegando a 960 frames por segundo (algo que solo había conseguido Sony anteriormente). Esto lo puede hacer de manera automática (cuando el sensor detecta movimiento) o manualmente (cuando el usuario decide activarlo).

La lente y el sensor también fueron mejorados: la primera se abre de acuerdo a la luz ambiente (f/1.5 o f/2.4) y el segundo puede sacar hasta 12 imágenes cuando el entorno está muy oscuro para luego combinar las fotos y que la calidad mejore así sensiblemente. “Cuando hay mucha luz, la calidad es fácil, pero cuando hay poca, la apuesta es por la reducción de ruido”, indican desde la compañía surcoreana. Esto lo logran gracias a que la cámara tiene su propia memoria RAM.

El S9 viene con una sola cámara y el S9+ tiene una cámara dual –una es un gran angular y la otra un teleobjetivo--. Con esta gran cámara los usuarios podrán, por otro lado, crear avatares 3D utilizando tecnología de Realidad Aumentada, que serán personalizados según el usuario y animados con hasta 18 expresiones reales. Una vez que fueron creados, pueden ser compartidos en redes sociales, servicios de mensajería o correo electrónico.

Hay más: con la cámara y el asistente virtual Bixby (la versión de Samsung de Siri de Apple o Cortana de Microsoft), el smartphone será capaz de indicar la temperatura (si se apunta hacia arriba), la ubicación (si se enfoca hacia abajo) o, incluso, cuántas calorías tiene el plato al que se apunta con la cámara (y hasta su receta).

Ambos modelos saldrán a la venta con el nuevo procesador Exynos 9810 de ocho núcleos y capacidad de aprendizaje profundo basado en redes neuronales. Este avance, siempre según Samsung, hará que el equipo pueda ahorrar batería. Además, el equipo tendrá un chip adicional dedicado al procesamiento de seguridad que combinará el reconocimiento facial con el sistema de escáner de iris que ya venía en modelos anteriores.

Los dispositivos traerán parlantes estéreo frontales con certificación de AKG, una marca especializada en sonido, con tecnología Dolby Atmos.

¿Por qué el iPhone sale tan caro en la Argentina?

Básicamente, al no ser ensamblado en Tierra del Fuego, el iPhone no accede a los beneficios impositivos que se les daba a las empresas allí instaladas. Además pagan un impuesto más alto de importación: 16% más 21% de IVA y 21% por ser un bien suntuario. Es por esto que el precio final dentro del país prácticamente es el doble al que puede encontrarse en los Estados Unidos, el precio carga casi un 60% de impuestos a los que hay sumar el valor del transporte y un “seguro” que se le agrega por la volatilidad cambiaria.

Un detalle extra: desde este año, y luego de la aprobación de la reforma tributaria a fines del año pasado, los electrónicos que no sean fabricados en la provincia argentina más austral pasaran a pagar 10,5% este año (en lugar de 21), para llegar a 2% en 2023.