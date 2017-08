Se acerca el fin de los celulares con radio FM

La radio FM de los smartphones es una aplicación perdida entre la vieja y la nueva época. Por más que parezca anticuada frente a nuevos formatos como el podcast, es una de las funciones que para todo un grupo determina la compra de uno u otro modelo de celular.

El receptor de radio FM no es un dispositivo caro, no hace la diferencia a la hora de definir un presupuesto para los fabricantes y tampoco ocupa mucho espacio. Teniendo solo esto en cuenta, parecería ser una cuestión de intereses, pero a medida que el la nueva ficha de USB, el tipo C, avanza, el jack de 3,5mm para auriculares va perdiendo su lugar y con este también desaparece de a poco la radio FM.

Que tienen que ver la radio FM y la ficha de 3,5mm

La radio FM funciona en el espectro que ronda los 85 MHz, de ahí los números de las señales, y para captarla es necesario contar con una antena que tenga aproximadamente 85 centímetros de largo. El cable de la mayoría de los auriculares es más largo y común que los usuarios los tengan puestos al momento de escuchar la radio. Esto hizo que su cable sea la antena perfecta.

Ahora que marcas, como Apple con sus Earpods, incentivan el uso de auriculares inalámbricos para evitar la necesidad de ocupar espacio con el puerto de 3,5mm, la radio FM deja de tener un cable para usar de antena. Otros periféricos usan el nuevo USB C para recibir los datos de audio del celular con ventajas que incluyen una mayor calidad y audio digital.

Esto, sumado a la creciente ya inmensa oferta de contenido que circula por Internet y servicios como Spotify, SoundCloud y Google Play Music, la radio FM está quedando desactualizada. Noruega fue el primer país que anunció el fin de la radio FM en su territorio en el marco de un proceso de digitalización de sus señales y Suecia está considerando hacer lo mismo. El final ya comenzó, solo queda ver cuánto tiempo tarda en llegar a la Argentina.