Samsung lanza un nuevo celular: costaría la mitad que el iPhone y se consigue acá

Samsung ha presentado dos nuevos equipos el día previo a la inauguración del Mobile World Congress (MWC) --ayer domingo, en Barcelona--: se trata del Samsung Galaxy S9 y el S9+. Ambos dispositivos presentan muchas similitudes con la versión anterior, el S8, pero con una diferencia central: las cámaras han mejorado sensiblemente y ahora son capaces de grabar en “cámara lenta” y a adaptarse a la luz como el ojo humano.

Según Samsung, no es casualidad que se hayan enfocado, verbigracia, en la cámara: los usuarios de smartphones sacaron 1,2 billones de fotografías durante 2017, compartieron 5.000 millones de emojis y 1.000 millones de GIFs. De ahí que quieren que su equipo deje de tener una “simple cámara” y que esta se convierta “en un generador de contenidos”. Para lograrlo, incorporaron la tecnología “Super Slow Motion” que le permite al nuevo smartphone grabar videos en cámara superlenta, llegando a 960 frames por segundo (algo que solo había conseguido Sony anteriormente). Esto lo puede hacer de manera automática (cuando el sensor detecta movimiento) o manualmente (cuando el usuario decide activarlo).

Imagen publicitaria del nuevo equipo. Gentileza Samsung.

La lente y el sensor también fueron mejorados: la primera se abre de acuerdo a la luz ambiente (f/1.5 o f/2.4) y el segundo puede sacar hasta 12 imágenes cuando el entorno está muy oscuro para luego combinar las fotos y que la calidad mejore así sensiblemente. “Cuando hay mucha luz, la calidad es fácil, pero cuando hay poca, la apuesta es por la reducción de ruido”, indican desde la compañía surcoreana. Esto lo logran gracias a que la cámara tiene su propia memoria RAM.

El S9 viene con una sola cámara y el S9+ tiene una cámara dual –una es un gran angular y la otra un teleobjetivo--. Con esta gran cámara los usuarios podrán, por otro lado, crear avatares 3D utilizando tecnología de Realidad Aumentada, que serán personalizados según el usuario y animados con hasta 18 expresiones reales. Una vez que fueron creados, pueden ser compartidos en redes sociales, servicios de mensajería o correo electrónico.

Otras características

Hay más: con la cámara y el asistente virtual Bixby (la versión de Samsung de Siri de Apple o Cortana de Microsoft), el smartphone será capaz de indicar la temperatura (si se apunta hacia arriba), la ubicación (si se enfoca hacia abajo) o, incluso, cuántas calorías tiene el plato al que se apunta con la cámara (y hasta su receta).

Ambos modelos saldrán a la venta con el nuevo procesador Exynos 9810 de ocho núcleos y capacidad de aprendizaje profundo basado en redes neuronales. Este avance, siempre según Samsung, hará que el equipo pueda ahorrar batería. Además, el equipo tendrá un chip adicional dedicado al procesamiento de seguridad que combinará el reconocimiento facial con el sistema de escáner de iris que ya venía en modelos anteriores.

Los dispositivos traerán parlantes estéreo frontales con certificación de AKG, una marca especializada en sonido, con tecnología Dolby Atmos.

Cambio de estrategia

La empresa de origen surcoreano –que domina el mercado mundial de smartphones con una cuota de 20,9%-- parece que cambió de estrategia: ahora hizo que sus equipos S9 y S9+ tengan mayores diferencias. Desde los S6, los Samsung venían solo con diferencias en el tamaño de la pantalla y la batería, ahora agregaron la memoria RAM y la cámara dual.

Así, el primero tiene una pantalla de 5,9 pulgadas, mientras que el segundo llega a 6,2. Ambos vienen con paneles OLED, con un ratio de 18,5:9, al igual que los modelos presentados el año pasado. Las carcasas son de aluminio y la memoria RAM del S9 es de 4 gigas, mientras que la del S9+ es de 6. Ambos vendrán con un almacenamiento interno de 64 gigas, ampliables a 400 con una tarjeta microSD. Las baterías serán de 3.000 y 3.500 mAh, respectivamente, e incluirán un nuevo soporte DeX para conectar el equipo a una pantalla (además, en este caso, el equipo, funcionará como mouse).

Directivos de Samsung muestran la nueva funcionalidad de los emojis personalizados. Imagen: gentileza Samsung.

¿Cuándo llegará a la Argentina?

Los equipos estarán disponibles en el mercado internacional el próximo 16 de marzo y llegarán a la Argentina en el mes de mayo, bastante antes que lo usual. De acuerdo a Bruno Drobeta, director Comercial de la compañía en el país, esto responde “a una mejora en los procesos internos de la empresa”, según consignó el diario La Nación.

Respecto al precio, el S9 costará US$ 720 en los Estados Unidos, mientras que el S9+, US$ 840; ambos bastante por debajo de los US$ 1.000 del iPhone X. Según Drobeta, en la Argentina el equipo costará lo mismo que hoy sale un S8. Además, el directivo agregó que el S8 se seguirá vendiendo, en lugar de ser directamente reemplazado por el S9, dado que el primero se vendió el doble que el S7 y quieren ofrecerlo “como una alternativa más económica al S9”.

¿Qué quiere decir esto? Si bien, como se vió, la diferencia entre los flagships de Apple y Samsung en el exterior no será tan grande, en la Argentina el primero cuesta $45.000 mientras que el segundo estará alrededor de los $25.000 (lo que cuesta hoy un S8).