Motorola apuesta a la gama media con el celular doble cámara más barato del mercado

Se aproximan nuevos modelos de la serie G de Motorola. Los nuevos equipos Moto G6 aparecieron publicados por error en el sitio web del retail estadounidense Fry’s Electronics, con precio y fecha de entrega incluida.

Las especificaciones técnicas se conocen hace tiempo. El Moto G6, la versión regular del equipo, tiene una pantalla FullHD de 5,7 pulgadas, 32GB de almacenamiento y una doble cámara trasera con un lector de huellas digitales debajo.

En el caso del modelo Plus, tendrá una pantalla apenas más grande, de 5,93 pulgadas y un procesador más potente: un Snapdragon 630. Así como también múltiples opciones de memoria RAM. Y por último, el modelo Play, la versión más económica, tendrá solo una cámara trasera y una pantalla de menor resolución.

El error de Fry’s Electronics trajo dos novedades: precio y fecha de lanzamiento. Los equipos Moto G6 y Moto G6 Play mostraban fechas de entrega para el 17 y 10 de mayo respectivamente. En cuanto a los precios, el G6 estaba publicado a U$S 250 y el G6 Play a US$ 199. El precio de la versión Plus no se filtró, pero se espera que ronde los US$ 300.

Motorola todavía no realizó una presentación oficial del equipo, pero envió invitaciones para un evento en Brasil, el 19 de abril. Esta podría ser la ocasión para lanzar su nueva línea G6.