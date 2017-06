Mirá bien las ofertas: ¿qué smartphone tiene la mejor cámara?

Las redes sociales tienen más fotos y videos que texto; hoy, todo está atravesado por lo multimedia. Pero no todas las fotos son dignas de Instagram y una buena cámara en el celular puede ayudar mucho más que el software a mejorar una toma.

En el mercado hay muchas ofertas y, según lo que se pretenda gastar y el uso intensivo que se le quiera dar, las opciones serán más o menos variadas. En todos los segmentos de mercado --baja, media o alta gama-- los gadgets de las grandes marcas son competitivos: es decir, ninguna va a sacar una mala foto, pero algunas tienen tan buenos lentes que la calidad es casi profesional: hablo de smartphones con cámaras de lentes duales, HDR, y features parecidos a los teles o gran ángulares que uno encuentra, generalmente, en cámaras reflex. Para los amantes del video hay, incluso, opciones para capturar imágenes 4K.

Tanta variedad marea, es cierto, pero también permite personalizar al extremo el celular: pensá para qué lo usas, primero: ¿Sos de sacarte muchas selfies? ¿Tu estilo son más los paisajes? ¿Solo la sacas del bolsillo para sacar fotos en los cumpleaños?

Samsung VS Apple

En la gama alta, no te podés equivocar con los flagships de estas dos grandes compañìas. Están entre lo más caro del mercado y se nota: tienen lentes f/1.8 y 12 MP lo que se traduce en fotos de una resolución casi profesional: 4032 x 3024. En el mercado local, el iPhone lo está vendiendo Claro en cuotas, por $26.999, y hay muchas opciones en diferentes e-Commerce, de dudosa procedencia, por alrededor de $18.000 si hablamos del modelo 7. Samsung se adelantó y presentó la semana pasada el S8, que se consigue por $18.999 en retailers como Garbarino. El diferencial está en el software: si te gusta iOS, posiblemente no elijas Samsung y si sos un Android boy (o girl), posiblemente tengas sentimientos encontrados con el iPhone 7. Si sos fan de la manzanita, un llamado de atención: esperá a septiembre, que se va a lanzar el iPhone 8 y posiblemente tenga mejoras sustanciales en su cámara.

Un pixel

El año pasado Google sacó al mercado su propio smartphone, el Pixel. Quizás sea el celular con una cámara de gran resolución que más atractivo sea para el bolsillo: supera, incluso, a los modelos de más alta gama, con 12,3 MP y un lente f/2.0. No lo vende ningun retailer local pero siempre se puede encontrar en los e-Commerce local. Plazas como MercadoLibre lo están ofreciendo a un precio bastante alto ($17.999) para los US$ 600 que sale en Estados Unidos. Si conocés a alguien que viaja, no lo dudes: incluso con el impuesto, es un ahorro sustancial.

LG, a la carga

Si estás buscando algo un poquitito más barato, alrededor de los $13.000, el G6 de LG está dentro de las mejores cámaras del mercado. Es dual lense con 13 MP y un lente f/1.8. La cámara frontal, ideal para las selfies, tiene flash para sacar mejores fotos en la oscuridad y una camara de 5 MP, quizás el mejor del mercado. Equipado con Android, tiene una pantalla de 5,7 pulgadas, casi una phablet, ideal para ver las fotos bien y poder editarlas con software ad hoc.

Un módulo para todo

El año pasado Motorola lanzó su línea Z, con el diferencial de los Moto Mods. La cámara básica del Z Play ya es, de por sí, buena y se puede encontrar la versión Play por alrededor de $10.000. Pero la posibilidad de cambiarla por un módulo casi profesional la hace única en el mercado. Alrededor de $8.000 hay que desembolsar para hacerse del modulo, con un zoom óptico de 10X que la pone a la par de cualquier cámara digital, con la posibilidad de guardar las fotos en RAW y editarlas después en la computadora.

F Florencia Pulla Fpulla@infotechnology.com En twitter, @Florws