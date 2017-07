Microsoft abandona soporte para Windows Phone 8.1

Microsoft está concluyendo este martes su soporte para Windows Phone 8.1, a más de tres años de haber introducido en el mercado dicha actualización. Actualmente, según cifras de AdDuplex, más del 80 por ciento de los teléfonos con Windows siguen utilizando las versiones 7, 8 y 8.1, mientras que el resto se ha actualizado a Windows 10 Mobile.

Vale destacar que Windows Phone 8.1 fue en su momento una gran actualización para el sistema operativo, ya que incluyó por primera vez al asistente virtual Cortana, además de un nuevo centro de notificaciones, cambios en la interfaz de usuario y diversas actualizaciones de seguridad. Lamentablemente, la plataforma, que gozó de considerable éxito en Argentina de la mano de su gama media y baja, terminó perdiendo la pulseada frente a Android y iOS, que ya corren en el 99.6 de los dispositivos móviles activos hoy en día. Esto decantó en el fin –aparentemente definitivo – de la marca Lumia.

Respecto a Windows 10 Mobile, si bien sigue recibiendo soporte, no está claro su futuro. Si bien Windows 10 es un componente central del núcleo de negocios de la compañía, no está aportando el mismo énfasis en el desarrollo de su variante para móviles. Como ejemplo vale citar la última edición de la Build, celebrada en mayo pasado en Seattle, donde la W10 Mobile brilló por su ausencia. Todo parece indicar que en Redmond mantendrán al sistema operativo hasta que concluya su soporte, en 2018.

Microsoft ha evitado matar de forma oficial a su rama móvil, pero ha sido evidente durante el año pasado que la compañía ya no está centrando sus esfuerzos en versiones de Windows para teléfonos. Incluso su CEO Satya Nadella abandonó el mantra de la compañía de “Mobile first, cloud first” a favor de un enfoque en lo que él describe como Intelligent Cloud e Intelligent Edge. Esta nueva área de enfoque significa que Microsoft ahora está trabajando en escenarios de dispositivos múltiples y tecnologías basadas en la nube que no siempre implican a Windows. La nueva estrategia móvil de Microsoft ahora parece implicar la mejora de los dispositivos iOS y Android.

RA RODRIGO AVILA