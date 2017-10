Mejor que el iPhone: Google innovó con el celular más smart del mercado

El hardware dejó de ser solo un hobby para Google. La empresa la segunda versión de su teléfono celular, el Google Pixel 2, cuyo desarrollo estuvo enfocado en integrar el hardware con la inteligencia artificial para facilitar la vida de sus usuarios.

Tanto Sundar Pichai, el CEO de Google, como Rick Osterloh, el líder de la división de hardware, explicaron que ahora la innovación surge de la intersección entre la inteligencia artificial, el software y el hardware. Ambos modelos del equipo estarán a la venta a partir del 19 de octubre. El Pixel 2 con pantalla de 5 pulgadas y 64GB de almacenamiento costará US$ 649 y el Pixel 2 XL de 6 pulgadas costará US$ 849 con la opción de expandir su memoria a 128GB por US$ 100 más. El más chico viene en tres colores: Kinda Blue, Just Black y Clearly White. El más grande viene solamente en negro y en blanco y negro.

Ambos tienen un procesador Qualcomm Snapdragon 835, 4GB de memoria RAM, una cámara trasera de 12,2MP y una frontal de 8MP. Pueden capturar video Full HD de 1080p a 30, 60 e incluso 120 cuadros por segundo. Cuentan con un puerto USB-C y carecen de carga inalámbrica o puerto para auriculares.

Se diferencian por el tamaño de la pantalla y la batería. El común tiene un display AMOLED de 5 pulgadas, de 1920 por 1080 píxeles, y una batería de 2700mAh, mientras que la pantalla del XL es de 6 pulgadas, de 2880 por 1440, y su batería de 3250mAh.

Google Pixel 2 XL

El Pixel, desde su primera versión, se separa del resto de los celulares por dos cosas: su cámara y su software. La cámara del primer Pixel fue una de las mejores y ahora Google la mejoró ampliamente, pero en vez de poner dos lentes, como hicieron otras marcas, se quedó con uno que trabaja junto al sistema de machine learning para mejorar las imágenes. Cuenta con stickers de realidad aumentada, un modo retrato similar al que anunció Apple, un modo para fotografías con poca luz y estabilización de video.

En cuanto al software, Google decidió cambiar la pantalla de inicio. Ahora la barra de búsqueda está abajo y persiste cuando pasamos de una pantalla a otra del escritorio y también integraron la barra de búsqueda con el menú de aplicaciones. El Pixel 2 será el primer teléfono que tendrá Google Lens, un nuevo sistema de reconocimiento de imágenes que sirve para guglear libros, posters de películas, edificios históricos o cualquier cosa a lo que apuntemos la cámara, incluso perros, gatos, cabras y otros animales.

Otra de sus cualidades es la detección constante de la música ambiente. El Pixel 2 tiene un panel persistente que continúa activo cuando el teléfono está bloqueado. Este muestra la hora, algunas notificaciones y qué canción está sonando sin tener que acceder y sin la necesidad de una conexión a internet.

Google lanzó el primer Pixel hace un año y si bien logró alcanzar a Samsung y a Apple en cuanto a diseño, componentes y software, no supo llegar a los compradores. Aunque tuvo excelentes reseñas, poco importa su calidad si la gran mayoría no puede comprarlo. La producción tuvo problemas en todas sus etapas. Si Google quiere triunfar esta vez tendrá no solo que asegurarse espacio en las vidrieras, sino también consolidar la fabricación del teléfono para entregarlo en tiempo y forma. Este mundo, el físico, es un desafío distinto para la empresa acostumbrada al software.

Por ahora no parece que Google se haya esforzado por solucionarlo. Cuando adquirieron parte del equipo de innovación de HTC, no contrataron expertos en distribución. El año pasado contrataron al jefe de hardware de Amazon, pero tampoco es un especialista en el campo, se dedica al diseño industrial. Entonces, el problema vuelve a caer sobre los hombros de Osterloh, el antiguo jefe de Motorola que inauguró la división de hardware de Google hace un año y medio.

Hasta que Google no logre distribuir su Pixel 2 por todo el mundo como lo hacen Apple y Samsung con sus productos, no estará a su altura. Pero si lo logra, habrá un nuevo titán.