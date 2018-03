Más rápidos y baratos que el último iPhone: qué celulares "iguales" podés comprar acá

Apple sorprendió con el iPhone X, con su sistema de reconocimiento facial y sus emojis 3D, pero a medio año de la presentación del teléfono aparecieron las respuestas de la competencia. Estos son algunos equipos que lo igualan en potencia y le ganan en precio.

Xiaomi Redmi 5 Plus

El Redmi 5 Plus es uno de los equipos más baratos, su precio ronda los US$ 150 o $7000 en algunas plataformas de ecommerce locales. El problema es que todavía no existe una versión global del equipo, una que tenga instalado el paquete de Play Services de Android, pero es cuestión de tiempo para que deje de ser un exclusivo chino.

El teléfono tiene una pantalla 18:9 de 6 pulgadas. No es más grande que el modelo anterior, el Redmi Note 4, pero extendieron el display al achicar los bordes. Por dentro, cuenta con un chip Snapdragon 625 y viene en dos versiones: una con 3GB de RAM y 32GB de almacenamiento interno y otra de 4GB y 64GB. Todavía no corre Android Oreo y tampoco cuenta con el nuevo puerto USB-C.

OnePlus 5T

El nuevo teléfono insignia de OnePlus tiene dos versiones: 64GB de almacenamiento y 6GB de RAM por US$ 499 y otra de 128GB y 8GB de RAM por US$ 559. Siguiendo con el estándar, también cuenta con una pantalla 18:9 y pasó su lector de huellas digitales a la parte trasera. Al igual que el iPhone X, el 5T tiene una display AMOLED, pero con una definición menor: mientras que el celular de Apple muestra 458 píxeles por pulgada, el de OnePlus solo 402.

En cuanto a la cámara, el teléfono tiene una cámara frontal de 16 megapíxeles y una cámara doble al dorso. Esta última consta de una de 16MP con una apertura de f/1,7 y una segunda de de 20MP desarrollada con una tecnología que la marca llamó Intelligent Pixel y según dicen, ayuda a la hora de tomar fotos en situaciones oscuras.

Por último, cuenta con un procesador Snapdragon 835, que sumado a su amplia RAM lo ponen como uno de los teléfonos con Android más rápidos del mercado.

Huawei Mate 10 Lite

El Mate 10 Lite es el único de la lista que ya se encuentra a la venta, de forma oficial, en la Argentina y cuesta $11.500. La empresa está ofreciendo un Huawei GW de regalo a los primeros compradores de un Mate 10 Lite. El equipo tiene una pantalla LCD de 5,9 pulgadas, 64GB de almacenamiento interno, 4GB de RAM, un procesador Kirin 659 y lector de huellas en la parte de atrás.

Entre sus diferenciales se encuentra su doble cámara frontal al servicio de las selfies. Otros fabricantes lo usan, pero solo en la cámara trasera. En el caso del Mate 10 Lite, son dos cámaras frontales de 13 y 2 megapíxeles y dos cámaras de 16 y 2 megapíxeles atrás. La primera, de mayor resolución se enfoca en las formas y el lente de color de menor resolución se encarga de la profundidad.

Sony Xperia XZ2

Sony presentó su nuevo teléfono insignia en el Mobile World Congress 2018 que se celebró en Barcelona principio de año. Si bien todavía no está disponible, pero se espera que salga a la venta en abril.

El fabricante japonés todavía no logró achicar el marco y maximizar el tamaño de la pantalla como está haciendo la mayoría, pero no por eso el teléfono se queda atrás. Más allá de la cámara frontal, el equipo tiene una única cámara trasera, pero esta es la primera en grabar video HDR en 4K. Sony cambió el modo retrato y los efectos bokeh, por una mayor resolución.

Por dentro tiene un procesador Snapdragon 845, 64GB de almacenamiento y 4GB de RAM y correrá Android Oreo, la versión 8.0 del sistema operativo. Todavía se desconoce el precio, pero estaría alineado con otros equipos similares y por debajo del iPhone X.

Samsung S9

Los nuevos Samsung S9 y S9+ son similares a los modelos anteriores, los S8, pero se diferencian por su cámara mejorada. Ahora pueden grabar en “cámara lenta” y adaptarse a la intensidad de la luz. La versión Plus tiene una cámara doble, pero la común no.

El celular cuenta con un procesador Snapdragon 845, 4GB de RAM y viene en tres versiones: 64GB, 128GB y 256GB almacenamiento interno. La cámara principal del S9 es de 12 MP y la frontal de 8 MP. Su precio de lanzamiento es de US$ 720.