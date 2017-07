Los mejores smartphones son chinos y no se venden oficialmente en el país (pero...)

Hay muchas marcas de smartphones en el mundo que no llegan a la Argentina. De esos, gran parte son marcas made in China, muy populares en su país, y si bien no tienen representación oficial local, pueden conseguir en los Marketplace más conocidos (el local MercadoLibre, que ofrece cuotas; o los chinos Alibaba o Aliexpress –pero con la dificultad de que puede complicarse su ingreso en la Aduana-).

Los equipos son de marcas top chinas como Xiaomi, Oneplus y Elephone. De algunas hay varias opciones locales, de otras hay que estar atentos. A continuación, Infotechnology elige cuatro equipos, uno de cada marca, que le hacen la pelea a los mejores smartphones que se consiguen en el mercado local con una relación precio/calidad que los deja ganadores (aunque, cabe aclarar, los accesorios –vidrio blindado, fundas…- pueden ser difíciles de conseguir).

Xiaomi Redmi Note 4

Esta marca china, que también se dedica a fabricar otros tipos de gadgets como relojes y hasta módems, busca desde hace rato meterse en la pelea de los equipos de alta gama. En 2013, por ejemplo, su modelo Mi2S se convirtió en el móvil más popular de China, superando el Samsung Galaxy S4 y al iPhone 5 (según la consultora Antutu), con un precio mucho menor. Sin embargo, en 2016 las ventas cayeron (pronosticaron vender 100 millones de celulares y apenas llegaron a 70 millones). Por ahora sólo se vende, fuera de China, en Rusia, Indonesia y Brasil (en América del norte y Europa no ha conseguido la aprobación de los organismos reguladores por cuestiones de patentes).

Más allá de estas consideraciones, la marca china tiene un teléfono que entra dentro de las phablets y que puede competir con cualquiera. Lanzado a principios de este año, es un equipo con Dual SIM, una resolución de 1080 x 1920 pixels, que usa Android 6.0 Marshmellow, con un procesador Snapdragon 625, que ofrece 3 gigas de RAM (hay versiones con menos) y 32 gigas de memoria que puede ampliarse hasta 256 con una microSD. Viene con radio incorporada, sensor de huella digital y una batería de 4.100 mAh (aguanta todo un día fácil). Medidas: 151 x 76 x 8.5 mm. Carcaza metálica en gris, negro y dorado, cámara trasera de 13 megapixels y delantera de 5.

Un usuario argentino, Juan D., da cuenta de que la marca va muy bien. “Use un Redmi Note 3 durante todo un año y es un gran teléfono, nunca se colgó y la carcaza lo hace un equipo muy lindo. Nunca tuve problemas con el 4G, viene en castellano y el sensor de la huella digital funciona bárbaro.” ¿Cómo conoció la marca? “Investigando posibles sustitutos a las marcas locales que fueran mejores pero sin tener que dejar la billetera en el proceso”, dice.

Valor en la Argentina: entre $ 6.000 y $ 8.000

Este fabricante ofrece también el modelo MiMix, un teléfono que tiene una pantalla de 6,4 pulgadas que llega a cubrir el 91,3% del equipo: 23% más que el iPhone 7. Como si esto fuera poco, está fabricado completamente en cerámica y cristal. Te contamos más en la siguiente nota: Llegó el mata-iPhones asiático

OnePlus 3t

La empresa, OnePlus, es una startup creada por el anterior vicepresidente de OPPO, Pete Lau. Su primer equipo, el OnePlus One, fue presentado en 2014. Tuvo la particularidad que durante el primer año sólo podía comprarse por invitación a través de la web de la compañía. La empresa tiene una frase, “Never settles” (Nunca conformarse, en español), que intenta aglutinar la visión de Lau: hacer el mejor teléfono posible, pero que cueste menos.

La versión que presentaremos es el OnePlus 3t. Fue presentado en noviembre de 2016. Cuenta con un procesador Snapdragon 821, 6 gigas de RAM y 64 o 128 gigas de memoria. Cámara de 16 megapixeles, con la particularidad de que la frontal tiene la misma cantidad de megapíxeles. Su batería es de 3400 mAh, tiene una resolución de 1080 x 1920 pixels, sistema operativo Android 6.0 (puede hacerse update al 7.1 Nougat), sensor de huellas. Sin radio.

Patricio Y. cuenta que conoció la marca “por una página de novedades tecnológicas”. Recuerda: “Todavía no había salido a la venta el one, pero ya se sabía que iba a ser por medio de invitación; Me metí en un foro preguntando y un tipo de la India me dijo que me iba a mandar la que le llegara una vez que comprara el suyo. Y al tiempo me llego, y tuve que comprarlo”. ¿Qué le gustó del equipo? “Era algo distinto, que fuera por invitación me copaba porque sabía que iba a ser algo exclusivo, y además tenía todo por un precio rarísimo. Ahora eso se perdió un poco, pero sigue siendo un teléfono que no tiene nada que envidiarle a los mejores Android por un precio mucho menor.”

Valor en la Argentina: alrededor de los $ 12.000

Elephone P9000

Se trata de un fabricante chino fundado en 2006 y que además de smartphones, fabrica otros productos, como relojes inteligentes.

El modelo P9000 permite utilizar dos SIM, usa el SO Android 7.0, viene con 4 gigas de RAM (procesador MediaTek Helio P10) y 32 de memoria interna que puede expandirse a 256 gigas. Pantalla 1080x1920 megapixels, cámara trasera de 13 MP y delantera de 8. Batería de 3.000 mAh. Incluye sensor de huellas digitales y radio.

Valor en la Argentina: $ 7.000

Una salvedad: antes de comprar, chequear que sí o sí el equipo funcione con las bandas de 4G-LTE activas en territorio argentino: LTE 700(28), LTE 1700(4), LTE 2100 (4). O sea, banda 28 y 4. Caso contrario, el equipo puede quedarse sin señal de 4G en algunas zonas.

SD Sebastián De Toma