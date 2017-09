Los fans de Apple, decepcionados con el nuevo iPhone 8

Si bien el iPhone X fue bien recibido, el iPhone 8 obtuvo reacciones negativas en las redes sociales. La queja generalizada fue que no se diferencia del modelo anterior, el 7 Plus, y que --además-- no habrá versión S del 7.

Por supuesto, todo fue para diferenciarse del iPhone X, que tiene todos los nuevos avances que introdujo la empresa de Cupertino.

En cualquier caso, las reacciones de los fans de la marca creada por Steve Jobs y Steve Wozniak no se hicieron esperar.