Lo que hay que saber para comprar un celular en el exterior y que funcione acá

A la hora de comprar un celular en el exterior, elegir un buen modelo y encontrar quién lo vende más barato no es lo único que importa. Existen razones por las cuales, un celular podría no tener señal en el país, ya sea porque usa una tecnología diferente o porque fue bloqueado.

Que coincidan las bandas

Lo primero que hay que verificar es con qué bandas funciona el equipo porque si no habla el mismo idioma que las antenas local, la comunicación va a ser un problema. En la Argentina, para que un celular agarre señal 4G es necesario que sea compatible con la banda 4 de UMTS, también conocida como AWS y a veces llamada LTE banda 4 o directamente B4. Esta usa las frecuencias de 1700 y 2100 MHz. Para operar correctamente, los equipos deben ser AWS, con usar una sola de las frecuencias mencionadas no alcanza porque lo que necesitan es combinar ambas y usar una para enviar y otra para recibir datos. Otra banda que está disponible en el país, pero que de a poco está siendo implementada es LTE 28, que funciona en la frecuencia de los 700 MHz. Idealmente hay que comprobar que el equipo funcione con ambas para no perder la señal 4G en algunas zonas.

Para verificar si un determinado modelo funcionará correctamente en la red de un país en particular, una herramienta útil es la base de datos del sitio Will My Phone Work. Allí brindan información sobre si las bandas del equipo y la zona concuerdan o no.

Verificar si está flojo de papeles

El otro punto clave es el bloqueo de equipos por medio de su número IMEI. Este es la Identidad Nacional de Equipamiento Móvil y es posible averiguarlo marcando *#06#. Al hacerlo aparecerá el número de 15 dígitos que identifica al aparato mundialmente.

En algunos casos, las redes de telefonía bloquean ciertos IMEI si reciben reportes de que el equipo fue robado o extraviado. Es por esto que al comprar un celular en el exterior, y con especial consideración al hacerlo en una casa de usados, es importante solicitar el IMEI y consultarlo en alguna base de datos. En la Argentina, el ENACOM tiene en su sitio web un apartado donde los usuarios pueden consultar el estado de una determinada identidad para saber si se encuentra habilitada.