Llegó el nuevo Samsung Galaxy S8: ¿podrán superar el fiasco de los smartphones que explotaban?

La surcoreana Samsung presentó el nuevo modelo Galaxy S8 con el cual esperan superar el fiasco de los teléfonos Note 7 que explotaban por fallas de fabricación y que fueron noticia durante los últimos meses del 2016 por las pérdidas millonarias que le provocó a la empresa (y a esto hay que sumarle la detención de uno de sus principales directivos). “Hemos aprendido lecciones importantes. Estamos orgullos de esta nueva era de diseño, una nueva era de móviles”, declaró DJ Koch, presidente de Samsung Mobile, durante el estreno que se llevo a cabo en el Lincoln Center de Nueva York (con un evento simultáneo en Londres).

El nuevo dispositivo –que viene en dos versiones, el S8 más chico y el S8+ de mayor tamaño- es más grande, la pantalla aún mas curvas, el botón de inicio viene con la pantalla, e incorpora un sensor de huellas con nuevas funcionalidades. Además, las baterías son (dicen) a prueba de combustión y consumen menos, declararon, “gracias al procesador más pequeño que hay en el mercado”. El smartphone puede desbloquearse a través del reconocimiento facial y con un accesorio puede ser transformado en una PC. El detalle final: trae un asistente virtual propio, desarrollado por Samsung, llamado Bixby.

No hay, más allá de estos detalles rimbombantes y estéticos, no hay en el nuevo celular una propuesta disruptiva, ya que han preferido apoyarse en la confiabilidad. Ninguno de los últimos lanzamientos, cabe mencionar, han presentado grandes innovaciones: ni Huawei, ni LG ni iPhone.

La batería es similar a la del Note 7 en cuanto a capacidad (3000 y 3.500 mAh, de acuerdo al modelo), pero con menos consumo gracias a los chips más pequeños que disipan mejor el calor. Igual esto varía de acuerdo al mercado: en los Estados Unidos, Japón y China los equipos estarán equipados con el Snapdragron 835, el desarrollo más avanzado de Qualcomm, mientras que en el resto de los mercados, incluida la Argentina, el S8 llegará con un procesador de Samsung, el Exynos 895. Por estas mejoras, la carga rápida permite completar el 80% de la batería en media hora, y el 40 en 10 minutos sin que el equipo se sobrecaliente excesivamente, según informó la compañía.

Hay un lector de huellas al lado de la cámara de 12 megapixeles y agregaron el botón “Bixby” (debajo de la tecla que controla el volumen) para acceder al asistente virtual. Respecto a la pantalla, es la más grande de todos los equipos Samsung y ocupa toda la cara frontal del teléfono, ya que han eliminado los bordes laterales. Entonces, la pantalla pasa de las 5,1 pulgadas del S7 a 5,8 con el S8, y de las 5,5 del S7 Edge a las 6,2 del S8+, y tiene resolución QuadHD de alta definición (2.960 por 1.440 píxeles).

Para los auriculares sigue estando el mini-jack (a diferencia del último iPhone) y el cargador tiene un conector USB tipo C, que de a poco se va convirtiendo en el nuevo estándar de la industria. No viene, tampoco, con cámara dual, como decían los rumores. Si le agregaron un enfoque automático láser para capturar imágenes a gran velocidad. Lo que sí mejora es la cámara “selfie”, que ahora alcanza los 8 MP e incluye autofoco. Y no, este tampoco trae radio FM (porque, como es sabido, las empresas no cobran los datos por escuchar radio, ¿no?).

Lo que sí es novedoso es el DeX, un dock en el que puede insertarse el smartphones y que permite que, con un monitor externo, el equipo se convierta en una PC. La idea no es tan novedosa pero, al parecer, el funcionamiento de la versión de Samsung es muy correcto. Viene con dos puertos USB, permite conectarse a Internet a través de un cable Ethernet, incluye puerto HDMI y reproduce vídeos en 4K.

¿Cuándo llegará a la Argentina? En junio. Precio: $ 20.999 el S8 y $ 23.999 el S8+.