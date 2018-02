La desopilante respuesta, anti-argentina, del nuevo Echo de Amazon

Echo es un sistema de parlantes inteligentes desarollados por Amazon para llegar al sueño de la casa inteligente. Se popularizaron tanto en los Estados Unidos que el comercial más importante del superbowl tuvo al CEO y fundador de Amazon, Jeff Bezzos, promocionandolo.

Dentro de los servicios de Echo está Alexa, el asistente personal de la marca, diseñado para "darles servicio" a las personas que lo usan a diario. Así, usa su inteligencia artificial -- en realidad, Machine Learning- y software de reconocimiento de voz para "aprender" del mundo que nos rodea y poder contestar esas preguntas diarias que, más de una vez, nos hacen googlear. Usa como fuentes, por ejemplo, a AccuWeather, BBC y otras fuentes de noticias locales.

