LG tendrá su "iPhone X" a mitad de año: será 30% más barato

Apple inició una nueva moda: el “notch” del iPhone X, ese pedacito de la pantalla que ocupa el sistema frontal de cámaras, pasó de ser un problema a ser un distintivo cool. El teléfono que se ve en la imagen no es de la empresa liderada por Tim Cook, sino un smartphone más barato y con prestaciones similares diseñado por LG.

Si bien la empresa todavía no confirmó las especificaciones técnicas de su nuevo teléfono LG G7, se espera que el equipo cuente con una pantalla OLED de seis pulgadas, un procesador Snapdragon 845, 6GB de RAM y hasta 128GB de almacenamiento interno. Para asegurarlo habrá que esperar hasta mitad de año, cuando la marca lo presentará.

Las imágenes no son fotografías del G7. Son renders diseñados por Ben Geskin, responsable de múltiples visualizaciones de equipos que publica antes de su lanzamiento, y publicado por el medio especializado Tech Buffalo. Otra tendencia que continúa en plena expansión es la adopción de una cámara doble en la parte de atrás. Una de las principales diferencias con el iPhone X es que el celular de LG cuenta con un sensor de huellas digitales justo debajo de las cámaras traseras, algo que podría indicar que no incluirá un sistema de reconocimiento facial como sí tiene el último teléfono de Apple y que muchos otros competidores adoptaron.

LG decidió no presentar el G7 en el Mobile World Congress que se celebró en Barcelona junto a fabricantes como Samsung y su Galaxy S9. Esto se debió a que la compañía empezó a rediseñar el teléfono desde cero un tiempo antes del evento. Recién ahora aparecen las primeras imágenes del resultado.

El teléfono se trata de otro alta gama y al ser el smartphone insignia de LG para el 2018, no será barato. Pero aún así su precio sería inferior al del iPhone X y próximo al del lanzamiento del ya viejo Samsung Galaxy S8. Se estima que el nuevo LG G7 costará poco más de US$ 700 al momento de su lanzamiento, cerca de US$ 729.

Entre otros rumores, circula que tendrá un sistema de audio dedicado al igual que los modelos V10, V20 y V30 de la marca y que la inclusión de una pantalla OLED responde a los requisitos del sistema de realidad virtual de Google llamado Daydream.