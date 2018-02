Samsung lanza un nuevo celular para competir con el súper iPhone a un precio récord

El próximo celular de Samsung, el Galaxy S9, es el equipo más esperado del 2018 (hasta que se acerque el lanzamiento del próximo modelo de Apple). Ahora se filtraron nuevas imágenes del teléfono que competirá con el iPhone X y a diferencia de este y el Pixel 2 de Google, parece retener el conector para auriculares.

El usuario de Twitter @evleaks, publicó imágenes de cómo serían los dos próximos celulares del gigante coreano, los Samsung Galaxy S9 y S9+. La versión regular tendrá una pantalla de AMOLED de 5,8 pulgadas y 4GB de RAM, mientras que el modelo plus contará con una de 6,2 pulgadas y 6GB de RAM. Ambos correrán un procesador Qualcomm Snapdragon 845 y, en cuanto al almacenamiento, tendrán una memoria de 64GB y una ranura microSD para extenderla.

También se vió cómo podrían ser las nuevas estaciones DeX Pad, que aparecieron junto al Galaxy S8 y permiten conectar el celular a un monitor para que este funcione como una computadora de escritorio. Esta incluye dos puertos USB, un puerto USB Type-C para la alimentación y una salida HDMI. La nueva DeX permitirá que el teléfono quede acostado sobre el escritorio y sea usado como un touchpad o incluso como un teclado. Según informaron en la última edición de la CES, será compatible con los viejos teléfonos S8 y S8+.

Samsung anunció que el S9 tendrá una nueva y “reimaginada” cámara doble, en parte debido a que tanto Google como Apple dieron grandes pasos con las suyas. Esto podría tener su precio. Teniendo en cuenta que el S8 cuesta US$ 750 y que Apple lanzó el iPhone X a US$ 999, el nuevo Galaxy S9 podría tener un piso de US$ 850, con la versión plus alcanzando los US$ 950.

La empresa mostrará su nuevo teléfono en el Mobile World Congress, en Barcelona, que comienza el 26 de febrero.