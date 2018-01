General Motors promete “robotaxis” para el año que viene: sin volante y sin pedales

El próximo año General Motors comenzará a desplegar una flota de 2.500 autos autonómos que no tendrá ni volante ni pedales y serán los primeros “robotaxis” que llegarán a las calles.

Los vehículos, dados a conocer el pasado viernes, representan la cuarta generación de tecnología para autos autónomos desde que GM compró Cruise Automation, una startup de Silicon Valley, en 2016.

De esta manera, GM quiere ganar la carrera contra Waymo, la ex unidad de autos autónomos de Google, y ser los primeros en comercializar los autos completamente automatizados. Desde que en 2009 Google comenzó esta carrera, una docena de empresas se unieron a ella. Esto incluye BMW, Volvo, Mercedes, Uber, Tesla y Baidu, entre otras.

En este sentido, Waymo tiene como objetivo comenzar a dar el servicio de taxis sin conductor en Phoenix, Estados Unidos, en la segunda mitad de este año utilizando versiones modificados de las minivans Chrysler Pacific. Sin embargo, aunque los vehículos no llevarán un ingeniero de seguridad (que se asegure que todo funciona bien, la manera en que los autos autónomos se prueban hasta el momento), sí tendrán volante, acelerados y pedales.

Por el contrario, de acuerdo a lo que informa la web de Fortune, GM no lanzará su servicio de “robotaxis” hasta 2019 pero lo hará con un modelo autónomo desarrollado ad-hoc, el Chrevrolet Volt (también llamado Cruise AV) y será fabricado en masa en Michigan, Estados Unidos.

Kyle Vogt, fundador de Cruise Automation, declaró que en 20 años la gente mirará atrás y verá a estos días como un hito en la historia de la autolocomoción.

Mientras tanto, GM le está pidiendo al organismo regulador estadounidense, la Administración de Seguridad del Tráfico en las Autopistas Nacionales (NHTSA, por su sigla en inglés), el permiso para desplegar la flota de “robotaxis” que, seguramente, harán su debut en San Francisco, el lugar donde se vienen realizando la mayoría de los testeos.

Detalles de seguridad

Algunas de las regulaciones estadounidenses referidas a la seguridad de los automóviles no aplican para los nuevos vehículos, como la que exigen que los airbags estén montados dentro del volante. “Cuando no tenés un volante, no tiene sentido hablar de airbags ubicadas allí”, explicó Paul Hemmersbaugh, consejero en jefe y director de Políticas para el transporte como servicio de GM.

En este tipo de casos --16 en total--, GM buscará obtener los permisos de seguridad de otra manera, igualando la manera en que se montan los airbags para el asiento del acompañante en ambas ubicaciones delantes.

Si GM obtiene los permisos por parte de la NHTSA, estará en condiciones de desplegar su flota en las carreteras públicas de siete estados estadounidenses en donde las pruebas de vehículos autónomos están permitidas. Mientras tanto, continuará pidiendo nuevas regulaciones que “remuevan innecesarias trabas a una nueva tecnología en seguridad que permitirá avanzar la seguridad de los autos sin conductor”, según la compañía. Una de las propuestas permitiría levantar el límite en autos autónomos de 2.500 a 100.000, ayudando así a alcanzar su meta de producción masiva.