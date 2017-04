Este es el nuevo auto volador del fundador de Google

Se llama Kitty Hawk y es el “auto volador” desarrollado por una empresa financiado por uno de los fundadores de Google, Larry Page. Ayer esta compañía publicó un video en que puede verse como un prototipo de este vehículo se mueve sobre el agua.

De acuerdo a la información suministrada por la empresa, el “Kitty Hawk Flyer” es una aeronave “totalmente eléctrica” diseñada para moverse sobre el agua sin necesidad de que el piloto saque una licencia para volar (de hecho, prometen que un usuario potencial podrá aprender a usarlo “en pocos minutos”).

El video es parte la grabación de un testeo y parte publicidad. De acuerdo a The New York Times, fue filmado en el norte de California y el vehículo era conducido por un ingeniero aeroespacial que trabaja en la compañía.

La empresa indicó que una versión comercial estará disponible a fin de año aunque no aclaró cuanto costaran o exactamente a qué mercado apuntaran. Eso sí: Kitty Hawk le da ala posibilidad a los interesados en anotarse en su página web, tras el pago de US$ 100, lo que les dará prioridad cuando el vehículo salga a la venta, así como acceso a un simulador de vuelo, invitaciones a los eventos que realice la empresa y merchandising. Además, los miembros recibirán un descuento de US$ 2.000 del precio de compra una vez que el volador sea comercializado.

Respecto a la licencia de vuelo, según la regulación aérea estadounidense, el vehículo es un ultraliviano y por tanto no se requiere licencia. Desde la empresa indicaron que no planean vender el vehículo fuera de los Estados Unidos.

Page no es el único que invirtió en este tipo de desarrollo: Airbus está trabajando, así como varias startups alrededor del mundo. Y, de hecho, Uber organiza una conferencia esta semana en Texas en relación a este tema.

Auto volador made in Eslovaquia

La empresa eslovaca AeroMobil anunció el pasado 20 de abril, en la exposición de automóviles Top Marques Show (Mónaco), que comenzó a tomar preordenes para una primera edición limitada de este nuevo vehículo con puertas que se levantan y propulsión hibrida. El valor rondará entre € 1,2 millones y € 1,5 millones.

Se espera que el vehículo sea producido a escala masiva en los próximos años para que estén disponibles a la venta en 2020. Esto incluirá el cumplimiento con las regulaciones tanto terrestres como aéreas.

El CTO de AeroMobil, Douglas MacAndrew, ve este desarrollo como un triunfo tanto de la ingeniería como el diseño. La empresa promete que el auto puede pasar al “modo volador” en menos de tres minutos, y tiene una batería que puede durar un viaje de 700 kilometros en “modo terrestre” y de 750 volando. Su velocidad máxima en la tierra es de 160 km/h y en el aire alcanza los 360 km/h.