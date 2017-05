Esta red reúne a empresas de marketing con innovadores en realidad virtual

La empresa dedicada a la comunicación Havas, como parte de un proyecto global, presentó en la Argentina hace poco más de un mes la red XVIII que funciona como un puente entre marcas y distintos agentes del mundo emprendedor. Esta red busca acelerar el desarrollo tecnológico facilitando el diálogo entre compañías y emprendedores de proyectos de avanzada. En el primer capítulo se hizo foco en tecnologías inmersivas como realidad aumentada, realidad virtual o realidad mixta.

Ernest Riba, encargado de de Desarrollo de Negocio y Producto en el grupo Hava, detalla que no se trata de emprendimientos de la empresa a la que el representa. Lo que hacen, por un lado, es “seleccionar startups locales y regionales en base a su liderazgo vertical en tecnologías estratégicas y su potencial de crecimiento”, explicita. “Se considera además la creatividad y funcionalidad de su solución, además del fit cultural que proyectamos para con nuestros clientes”, agrega. Por el otro lado seleccionan también a personas claves en marcas determinadas que, piensan ellos, pueden llegar a tener interés en esas tecnologías para realizar “implementaciones sistémicas”.

Esta red, XVIII, es un proyecto global que está en 80 oficinas en todo el mundo, con algunos nodos centrales en lugares donde desde hace años la innovación es el lenguaje común, como San Francisco (EE.UU.), Tel Aviv (Israel) y Seúl (Corea del sur). El proyecto nació con un estudio de hace 10 años en el que se mostraba que el mundo del marketing era, en ocasiones, ajeno a la innovación. “Hay cierta tensión entre marketing y tecnología y, en la práctica, cuesta mucho realizar una innovación de carácter sistémica o termina en algo anecdótico o como un dinosaurio que no termina de funcionar”, detalla durante la conversación con Infotechnology.com.

¿Cómo funciona el proceso?

XVIII es un programa que hace un scouting, porque vimos que cuando las empresas buscan emprendedores de avanzada y los incorporan, a la larga ‘salen rebotados’ porque no pueden soportar el formato pitch (presentar, soportar los tiempos a veces largos de las marcas). Havas no gana nada salvo el aprendizaje a partir de la curación. Apostamos a generar el espacio de conversación porque vivimos de los servicios que le damos a las grandes marcas, así que si un asset que yo presenté al final funciona, gané en autoridad de consultoría en innovación estratégica, no sólo de la innovación en si sino en cómo implmentarlo, sea drones, robótica o sensores.

¿Con quiénes están trabajando?

Estamos trabajando con partners argentinos, por ejemplo, con Vrtify y Delta 3 en lo que es realidad aumentada y virtual. Delta 3 tiene la licencia de HTC para explotar su plataforma de realidad virtual y es la única que involucra sensores dentro de la experiencia: podes agarrar una caja, marcarla con sensores y moverla… es decir, podés incluir objetos dentro de la experiencia inmersiva. Vrtify es un player argentino muy conocido dentro de la transmisión de eventos en 360º. Invitamos, también a la gente de Lagash Labs, un laboratorio de innovación que son pioneros locales en realidad mixta para Hololens, con certificación de Microsoft; hace poco estuvieron con el presidente Macri.

S Sebastián De Toma En Twitter, @sebadetoma