¿Es cierto que tu teléfono deja de funcionar si no lo declarás cuando entrás al país?

Todo comenzó con una noticia que comenzó a esparcirse a finales del año pasado: la posibilidad de implementar una lista blanca de Identidad Internacional de Equipo Móvil (IMEI, por su sigla en inglés) que impidiera que pueda utilizarse cualquier celular que no esté registrado en el país, factura de compra mediante. Sería una forma de combatir, además del robo, el contrabando, ya que parte de la regulación en estudio incluía la obligación de pagar un impuesto aduanero por aquellos smartphones que no estuviera registrado como fabricado en el país. La medida en cuestión, de cualquier manera, no sería retroactiva.

Sin embargo, esto es todo lo que hay: el estudio. A fines de noviembre del año pasado, el titular del Ente Nacional de Comunicaciones, Miguel de Godoy, admitió que era una medida en estudio pero relativizó la posibilidad de que se convierta en realidad. "Estamos trabajando en un proyecto superador al de las listas blancas, que no funcionaron exitosamente en todos los países", expresó oportunamente. Por su parte, el secretario de Comercio, Miguel Braun, declaró: "Lo único que hay por ahora son inspecciones para evitar el contrabando en comercios. De ninguna manera se va a avanzar en bloquear otros celulares".

Es viral

Como toda noticia que es viral, la posibilidad aparece y reaparece en las redes. Usuarios preocupados por la posibilidad de no poder comprar smartphones cuando salen del país exponen su preocupación en las redes sociales. Sucedió con la usuaria de Twitter “Romi the Kid” (@romikid), que preguntó si era verdad que si no se declaraba el teléfono al entrar en el país, la línea no funcionaría.

¿Es cierto que si no declarás un teléfono al entrar a ���� a partir del 01/01 no te funciona la línea? �� — Romi the Kid (@romikid) 21 de febrero de 2018

La respuesta es no. Infotechnology.com consulto al área de Relaciones Institucionales de Enacom y desde allí fueron tajantes: no hay lista blanca (o “lista negra enriquecida”, como se llamó cuando se dio a conocer la noticia) ni está por implementarse. Lo único real es la lista negra de IMEI internacional que administra GSMA, una organización de 800 operadores móviles de 300 compañías en todo el mundo, donde figura aquellos equipos que fueron denunciados como robados.

Lo que sí va a entrar en funcionamiento en algún momento de este año es el desactivar aquellos equipos que aparezcan con el “TAC invalido”, informan, en tanto, fuentes cercanas a la situación. Se trata del “Type Allocation Code”, un código que, para simplificar, indica que un smartphone fue fabricado legalmente y no son “truchos” o “clonados”. Es decir, equipos con marcas que se acercan a las conocidas pero no exactamente: “Son los ‘Motorrola’, con doble erre, que pueden comprarse en Ciudad del Este (Paraguay) o el alguna ‘cueva’ de Once”, explica una fuente del sector Mobile.

Contrabando

Tal como se consignó en este medio en agosto del año pasado, el tema mantiene especialmente despiertos a las marcas que comercializan celulares de alta gama. No se preocupan por lo que ellos llaman hand carry, “el argentino que va a Miami y se trae un celular un el bolsillo”, como lo describen fuentes del sector. Ese porcentaje del mercado, que a priori podría percibirse como significativo por la avalancha de turistas que viajan a los Estados Unidos, no es tal: solo representa 1% del total. “El problema es el contrabando tradicional. Son organizaciones con una capilaridad enorme. Para ingresar equipos se necesita espalda financiera y un lugar para guardarlos”, confió un ejecutivo de una marca fabricante.

Según la percepción de Federico Hellemeyer, presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), es difícil estimar si existe o no una mafia organizada. “No hay inteligencia comercial sobre la operación ilegal. Pero son 8.000 por día y no son cuevas en una galería del microcentro. No es alguien que trae 30 celulares en la mochila”, cuenta. Los cálculos hablan de alrededor de tres millones de celulares de un total de 12 millones que se comercializaron en 2017.

Las listas blancas en América latina

Según un relevamiento realizado por el periodista Javier Morales Fhon, del portal Telesemana, hay varios países en la región que tienen una lista blanca de smartphones. Se trata de una medida que busca luchar contra el robo de equipos, “una mafia que mueve en promedio US$ 550.000”, indican desde Interpol, según el artículo mencionado.

Los países donde existe este tipo de lista, que sirve para evitar que se cambien el IMEI de los dispositivos robados son (los años entre paréntesis indican cuando se legislo por última vez sobre el tema): Bolivia (desde 2009), Chile (2016), Colombia (2015), Ecuador (2012) y Perú (2017). Mientras tanto, la Argentina, Brasil, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela tienen solo listas negras.

Según datos de GSMA, la Argentina está entre los países de América latina en donde se roban más celulares: más de 2,1 millones en promedio por año, lo que constituía (en 2016), el 3,5% de los usuarios. El país solo es superado por Perú, con 2,3 millones de robos (el 6,6% de los suscriptores de aquel país).

El año pasado, el Enacom puso en línea un sitio web que permite chequear si un teléfono celular está denunciado como robado o perdido. En el sitio, puede verificarse que el IMEI (un número de 15 cifras que constituye el “documento de identidad” de cada equipo) no aparezca en la “lista negra” que actualizan una vez por día las tres operadores locales de telefonía móvil. Los IMEI que están en la lista serán rechazados por las compañías, por lo que los dispositivos no podrán conectarse a la red móvil (aunque si podrán usarlo con wi-fi).

Para verificar el IMEI en la web de Enacom ( www.enacom.gob.ar/imei ), es central tener el equipo en la mano y verlo por uno mismo. ¿Cómo se hace? Hay que ingresar *#06# para ver el código y luego teclearlo a mano en la web.