Elon Musk vende humo, según el mayor experto en Inteligencia Artificial

El robotocista Rodney Brooks dijo, durante una entrevista, que el fundador de Tesla y SpaceX ha entendido la inteligencia artificial (IA) de manera incorrecta. Además, dijo que los inversores sobreestiman las posibilidades de negocio a corto plazo que existe en todo lo relacionado con la robótica.

Recapitulando: Elon Musk está preocupado por la “amenaza” que presentará la humanidad la inteligencia artificial cuando se desarrolle. Según Brooks, “todos los que han levantado la voz de alarma –Stephen Hawking, el astrónomo inglés Martín Rees (que hasta escribió un libro sobre el asunto), y Musk- tienen una característica en común: ellos no trabajan en inteligencia artificial. Para los que sí lo hacemos, sabemos lo difícil que es que algo funcione a escala masiva y comercializable”.

Brooks, durante la entrevista publicada por el portal TechCrunch, explica que la razón por la que tantos –incluido Elon- cometen ese error de apreciación es el siguiente: “Cuando vemos a una persona realizar muy bien una actividad, entendemos la competencia que se necesita para hacerlo. Y pienso que ellos aplican el mismo modelo al Machine Learning, pero no deberían. Cuando las personas vieron que la computadora Deep Mind AlphaGo le ganó al campeón coreano de Go, y luego al chino, pensaron ‘oh Dios, esta máquina es tan inteligente que puede hacer casi cualquier cosa’. Pero yo estuve en Deep Mind, en Londres, la semana pasada, y admitieron que muchas cosas podrían haber salido mal en esas pruebas”.

Cuando el entrevistador le retruca que Musk no dice que las máquinas son inteligentes ahora sino que lo serán y que por eso hay que empezar a regular cuanto antes, el roboticista -fundador del laboratorio del MIT en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, y confundador de las empresas iRobot y Rethink Robotics- responde que ahora no cambiaría nada, porque no hay nada que regular. Y agrega, incisivo: “Lo que hay que regular son los autos autónomos Tesla, ese es el problema de hoy: hay muchos temas éticos que resolver. Por ejemplo, si hay Ubers autónomos que llevan a un chico de 14 años, y ese chico le dice que doble en contramano, qué va a hacer el auto… y, más que nada, ¿debería ese chico viajar en un auto autónomo? Hay muchas preguntas prácticas que aún no nos hemos hecho”.

En relación con las empresas de IA y los inversores, Brooks admite que, para crecer, los fundadores tienen que saber que en algún momento “deberán buscar un inversor con anchas espaldas para seguir adelante, una empresa y no un inversor ángel”. Puntualiza que “el ecosistema seguirá utilizando a los Venture Capitals para separar a las buenas ideas de las malas, pero llegar solo con ese tipo de inversiones al IPO será muy complicado”.