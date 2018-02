El truco -que no quieren que sepas- para que tu celular ande súper rápido

Hace unas semanas Apple reconoció públicamente que está desacelerando sus teléfonos. Hay una explicación. Las baterías viejas no están optimizadas para los nuevos sistemas operativos. Esto significa que cuando un teléfono de más de dos años se baja la nueva actualización de iOS, su performance va, inevitablemente, a bajar.

Incluso sin la confirmación de la compañía --que admitió públicamente la práctica hace algunas semanas-- los viejos usuarios de Apple ya percibían la baja en las velocidades: el teléfono más rápido del mercado --y el más caro-- se volvía, de pronto, un ladrillo caro.

El "downgrade", como llamaron los expertos a esta baja en la velocidad, no fue del todo transparente: los usuarios podrían haber elegido, por ejemplo, cambiar la batería de sus teléfonos, una opción que cuesta unos US$ 100 pero que promete mejorar la vida útil de los equipos.

Si tu teléfono anda lento, es posible que vos seas uno de los afectados por esta práctica del gigante de la manzanita. Por suerte, lo que la tecnología quita, la tecnología da: hay aplicaciones diseñadas específicamente para determinar si tu gadget entra dentro de los que deberían, urgente, cambiar su batería para poder andar súper rápido. Como el recambio de batería amplía la vida útil de los teléfonos, los fabricantes no ponen especial énfasis en el cambio de batería como estrategia para "que el celular tire unos años más" pero es una inversión bastante efectiva.

¿Qué hay que hacer?

En principio, bajar la aplicación es un buen primer paso. Una bastante efectiva se llama Lirum Device Info Lite: está diseñada para darle al usuario mucha información de cómo está funcionando su teléfono. Esto sirve para los de Apple pero también para cualquier fabricante con iPhone.

Una vez dentro de la App, Business Insider recomienda fijarse qué tan rápido está funcionando el chip principal. En el caso de Apple, tenemos que fijarnos en la leyenda que dice "CPU Actual Clock" y en la que dice "CPU Maximum Clock". Si los números son iguales, entonces podés relajarte: tu celular no está entre los que sufrieron la pérdida de performance. Quizás tenga que ver con el sistema operativo que estás usando: si no actualizaste a la última versión de iOS, no lo hagas.

Fuente: Business Insider

Si tu teléfono está entre los desafortunados que tienen una performance más baja después del lanzamiento del iPhone 8, entonces lo que queda hacer es reemplazar la batería. Si viajas a Estados Unidos, y tenés un teléfono viejo, no lo pienses: en promoción, Apple está cambiando baterías a celulares viejos por solo US$ 30, en vez de los US$ 80 (más impuestos) que cobra siempre.