El plan de Google para crear su propio iPhone: comprar innovación china

La empresa anunció un acuerdo para adquirir parte del fabricante taiwanés de celulares HTC Corp por US$ 1.100 millones. Se trata del equipo de innovación de la compañía que estuvo involucrado en el desarrollo del Pixel y diversas licencias. Con esto Google buscaría redoblar su esfuerzo por conquistar una porción mayor del mercado de smartphones.

Las acciones de HTC se detuvieron el miércoles debido al acuerdo. Hace tiempo que la empresa trabaja junto a Google y es la encargada de fabricar el Pixel.

El buscador comprará el equipo de “Powered by HTC”, la división de innovación del fabricante, y obtendrá una licencia no exclusiva para una parte de la propiedad intelectual de HTC. En 2011, Google pagó US$ 12.500 millones por todo Motorola Mobility, pero en ese entonces había adquirido toda la marca, mientras que ahora se trata de un departamento de 2.000 personas.

En el último tiempo, Google estuvo alimentando su área de hardware con acuerdos y diversos lanzamientos de dispositivos como el casco de realidad virtual Daydream View y su teléfono, el Google Pixel. También incorporó a Rick Osterloh, un ejecutivo de Motorola, para hacerse cargo de la división.

La mayoría del talento que está adquiriendo con este acuerdo no es extraño a sus productos. El equipo estuvo a cargo del desarrollo de la última generación de equipos “made by Google”, pero lejos de ser una simple mudanza, este convertirá a Google en un fabricante de smartphones. No es lo mismo contratar a una empresa que tener a miles de desarrolladores de HTC paseándose por los pasillos del edificio Googleplex junto a los ingenieros a cargo de Android y trabajando en un mismo producto. Cuando decidió liberar las licencias del sistema operativo para móviles, comenzó el camino hacia su presencia en el 89% de los celulares del mundo, pero a su vez la variedad hizo que la experiencia de los usuarios de Android sea inconsistente, todo lo opuesto a lo que logra Apple con su iPhone.

El acuerdo, que según explicaron sería cerrado en 2018, le brindará a Google la oportunidad de diseñar su “verdadera” experiencia Android, completamente pensada dentro de la empresa. Por su parte, HTC seguirá fabricando sus propios celulares a pesar de haber perdido a su innovadora división y también continuará con el desarrollo de los productos Vive VR, la principal competencia del casco Oculus Rift, la apuesta de Facebook por la realidad virtual.