El nuevo iPhone sale en menos de un mes con precio récord: costaría u$s 1.000

Apple planea lanzar tres nuevas versiones del iPhone el mes que viene durante un evento en septiembre, según fuentes cercanas a la empresa.

El más caro de los nuevos iPhones costará cerca o apenas arriba de US$ 1.000, y tendrá entre sus características el no tener marco (será todo pantalla), tendrá pantalla OLED curva, y se podrá desbloquear vía reconocimiento facial. El nuevo modelo, además, podrá cargarse por inducción magnética (el fast charge), según indicó el New York Times el pasado jueves.

Por otro lado, la compañía de Cupertino lanzará una quinta generación de su Apple TV, que soportará por primera vez streaming de video 4K, y ofrecerá el doble de resolución que el modelo previó (1080p), según publicaron Buzzfeed y Bloomberg. Apple parece que se enfocará en TV y por eso planea invertir US$ 1.000 millones en programación original.

Y, como frutilla del postre, Apple también lanzará una nueva versión de su reloj inteligente. Este podrá efectuar llamadas y utilizar redes celulares.