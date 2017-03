Donald Trump habría abandonado su viejo teléfono por uno de alta gama

Desde que Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos había hecho caso omiso a todas las advertencias de seguridad respecto a su teléfono. Sucede que el presidente se encariñó de sobremanera con un Galaxy S3, un equipo que a todas luces no cuenta con la seguridad necesaria para la investidura del cargo que ostenta Trump.

Hoy, según cuenta el Director de Social Media de la Casa Blanca, el Presidente dejó atrás su equipo por un iPhone. El gadget estrella de esa compañía que aplastó tanto en su campaña por no fabricar sus equipos en Estados Unidos. Así lo anunció por Twitter:

.@POTUS @realDonaldTrump has been using his new iPhonefor the past couple of weeks here on Twitter. Yes, it is #POTUS45 reading & tweeting!