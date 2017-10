Cuánto gana Samsung por cada iPhone X que vende Apple

Apple y Samsung son los mayores jugadores de la industria de los smartphones, pero la principal diferencia entre ambos no son sus equipos o su innovación, sino que uno también gana plata cuando el otro vende equipos. Algunos de los componentes del iPhone X son productos de la empresa surcoreana.

Ambas compañías suman casi el 95% de las ganancias del sector, según informó Strategy Analytics. A simple vista parecen rivales cuya victoria depende del fracaso del otro, pero en realidad las dos esperan que el iPhone X sea un éxito.

El principal componente del nuevo teléfono de Apple, su enorme pantalla, es producida por Samsung. También lo es su memoria. Según informó The Wall Street Journal, la empresa asiática podría ganar aproximadamente US$ 4.000 millones más gracias a la producción de partes para el iPhone X que de la venta de su propio Galaxy S8 en los 20 meses próximos al lanzamiento del celular de Apple. Por cada equipo vendido, Samsung gana US$ 110 y se espera que vendan 130 millones en ese tiempo.

El grupo surcoreano es el principal proveedor de pantallas OLED del mundo y también fabrica las memorias flash NAND que implementó Apple. Con el tiempo se transformó en la única capaz de satisfacer la demanda de pantallas y componentes que genera el iPhone.

Es lógico que Apple se encuentra en búsqueda de otros proveedores para evitar depender de su principal rival. Entre ellos están Sharp, Japan Display y Toshiba, a quién le comprarían parte de su división de producción de chips NAND, pero por ahora Samsung sigue teniendo el privilegio que le trae ganancias, gane o pierda en ventas.