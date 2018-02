Conocé el teléfono que llaman "el iPhone chino": sale 50% menos y ya se consigue acá

Los fabricantes chinos tienen la tendencia a hacer que sus equipos de alta gama tengan similitudes con los iPhone (desde las cajas en adelante, que se parecen a las de los equipos del fabricante de Cupertino, EE.UU.). De hecho, tienen una palabra para estos “homenajes”: Shanzai, un fenómeno cultural que abarca a todos los aspectos de la vida en aquel país.

Y de tanto buscar parecerse, en ocasiones el alumno alcanza y hasta puede superar al maestro. Sucede con varias: Huawei, Xiaomi y OnePlus. Esta última es una empresa fundada en 2013 y tiene sede en Shenzen, China; comparte dueños con otra fabricante china que ya ocupa los primeros puestos de ventas de smartphones en el mundo, Oppo.

Características técnicas

El último modelo de OnePlus, el 5T, fue lanzado en noviembre del año pasado y tiene características que lo hacen comparable al iPhone 8 y hasta puede hacerle la pelea al X: el 5T tiene una pantalla prácticamente sin bordes y una relación de aspecto 2:1, similar a lo que ya ofrecen Samsung, Apple, LG y Huawei. El sensor de cerámica de huellas digitales paso a la parte trasera del equipo, que está fabricado en aluminio.

Adentro tiene un procesador de gama alta, el Snapdragon 835, y viene con 6 u 8 gigas de RAM y un almacenamiento de 64 o 128 gigas (no es expandible). La batería es de 3.300 mAh, que promete una duración de por lo menos todo un día de uso. El conector de carga es USB-C y tiene una entrada de auriculares estándar.

La cámara trasera es doble, tiene un sensor de 16 MP y otro de 20, con la misma distancia focal. Según la empresa, el segundo sensor es especial para usar cuando hay poca luz y que la cámara elige cual usa de acuerdo a la situación. Y permite el modo Retrato que permite enfocar un rostro mientras que el fondo queda desenfocado.

Utiliza una versión propia del Android 7.1, el OxygenOS, y este año se actualizará al 8.0. Además de la huella, el smartphone puede desbloquearse con el rostro vía cámara frontal de 16 MP (usa 100 puntos de control, un sistema que ha sido vulnerado en varias oportunidades). Si la seguridad es la preocupación del usuario, la compañía recomienda utilizar el sensor.

Versus iPhone

En pruebas de velocidad (que no son concluyentes), el portal especializado Android4All señala que el OnePlus le gana al iPhone 8 y hasta es capaz de abrir algunos juegos más rápido, más allá que el procesador del primero (el 835) es una generación anterior que el de la manzanita.

Respecto al iPhone X, la pantalla del 5T es más grande (6” vs. 5,8”), aunque se queda algo corta en resolución y densidad de pixeles. El procesador del 5T es de una generación anterior pero no tiene nada que envidiarle, y las cámaras de fotos son similares (de hecho, el 5T tiene una cámara delantera de 16 MP contra la de 7 MP del X). En memoria RAM, los 6 u 8 gigas del T superan a los 3 gigas del teléfono de la marca creada por Steve Jobs. El iPhone X es resistente al agua mientras que el 5T no pero no tiene lector de huellas (todo se hace con la cara). El primero permite la carga inalámbrica (el 5T no) aunque pesa un poco más.

Donde le gana por lejos el 5T es en el precio: sale US$ 500 versus los US$ 1.000 del de Apple. Y en Argentina ni hablar: mientras que el iPhone X se consigue a $ 43.000 (en retailers oficiales, pero en otros lugares llega a conseguirse a $ 30.000 --siempre conviene asegurarse, vía comentarios y chequeo de reputación antes de comprar--), en OnePlus 5T (que no se consigue de manera oficial) está entre $ 14.000 y $ 17.000.

Un tema fundamental son las bandas de frecuencia del equipo, lo que “decide” si funciona o no con 4G en el país. Según el portal verificador “Will My Phone Work”, el 5T funciona en las dos bandas que existen en el país, la del 28 (700 Mhz) y la 4 (AWS).

Ganancias record

En los últimos 12 meses, la empresa dirigida por Carl Pei (que tiene el mejor arroba de Twitter del universo, @GetPeid) consiguió duplicar sus ganancias, según un informe que salió de la compañía.

Específicamente, la empresa ha conseguido aumentar sus ventas en un 55% respecto a 2016 lo que se traduce en beneficios netos de US$ 1.400 millones. Los equipos ya pueden comprarse en 32 países y ha llegado a ser número 1 en ventas en países icónicos como Finlandia, la casa de Nokia, aunque aún no ha llegado a los Estados Unidos o Inglaterra (o la Argentina).