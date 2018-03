Cómo será la nueva notebook barata de Apple (¿conviene esperarla?)

Los rumores sobre los nuevos lanzamientos de Apple se hacen cada vez más fuertes a medida que se acercan diferentes fechas de lanzamiento. La primera, que siempre se da en la Developer´s Conference --donde se lanzan, principalmente, nuevos modelos de computadoras-- está solo a la vuelta de la esquina y, por eso, muchos rumores ya están empezando as salir.

Un reporte de KGI Securities -- un fondo de inversiones-- sugiere que la empresa de la manzanita podría lanzar, en septiembre, una nueva notebook. Esta vez sería más liviana y más barata, pensada para competir en el hipercompetitivo mercado de las computadoras personales.

Cuánto saldrá

Obviamente, todavía no hay precios. Pero se pueden hacer varias especulaciones respecto a cuánto saldrá teniendo en cuenta los modelos que actualmente tiene en el mercado la empresa y otros, de su competencia.

Hoy, la más barata de todas las opciones de Apple es la Macbook Air, que tiene un starting price de US$ 999 más impuestos. La apuesta de KGI es que la empresa lance una nueva gama, incluso más barata que la "Air", por lo menos US$ 200 más barata. Es decir, rondaría los US$ 799, convirtiéndose en la más barata de su historia.

Seguramente su diseño también será innovador. Más livianas, se espera que externamente tengan un look and feel similar a otros modelos existentes --es decir, con el sello minimalista de Apple- pero con un upgrade en el hardware. Seguramente, tendrán el mismo sistema operativo de las otras gamas con el agregado de tener un nuevo chip, que ahora será diseñado por Apple, más potente.

Según el informe, esta estrategia podría "empujar" las ventas de la compañía de 15 a 20 por ciento en su línea de computadoras personales.

Por ahora, habrá que esperar. Según el informe, las computadoras podrían lanzarse al mercado antes de la fecha típica de septiembre pero sin precisiones.