Cómo funciona la web para comprar celulares 50% más baratos, pagar en pesos y recibirlos en tu casa

Deal Extreme es un e-commerce chino dedicado a la tecnología con llegada al mundo. Eso incluye Argentina, por lo que es posible acceder al mercado mundial con solo un click y que llegué, a tiempo y seguro, a la puerta de tu casa. El sitio web de la compañía cuenta con una versión en español donde, además de tener la facilidad del idioma, los precios van a aparecer en pesos.

Los pedidos suelen tardar de una semana a 10 días, pero los envíos son completamente gratis, además, la compañía proporciona un número de tracking para hacer seguimiento del producto. Por su parte, los precios suelen ser bastante bajos y en el caso de los celulares se pueden encontrar diferencias de hasta un 50% en los gama media-alta. Para quienes tengan reservas respecto a la seguridad, el sitio cuenta con soporte en español ante cualquier duda.

Se puede pagar de varias formas, desde PayPal hasta Visa y Mastercard al igual que tarjeta de débito.

Cómo comprar en Deal Extreme, paso a paso

Es posible comprar en el e-commerce sin registrarse, pero es mucho más recomendable hacerlo. En la página principal del sitio, en una pantalla como esta, se tienen que completar los campos requeridos.





La navegación del sitio es bastante intuitiva, y la herramienta de mayor utilidad posiblemente sea la barra lateral donde se pueden agrupar los ítems por categoría. Una vez que se elije un producto para la compra, aparece la siguiente pantalla.

Luego, simplemente, hay que realizar la compra lo que lleva a la página de pagos.

La opción de pagar por PayPal simplemente redije a un sitio para completar los datos con la cuenta y realizar el pago. Si se paga con tarjeta, el proceso es similar y se piden los datos para completar el envio.

A la hora de pagar, sin embargo, es necesario tomar en cuenta la franquicia del país.

La franquicia en la Argentina es US$ 25. Por encima de eso, se cobra 50% sobre el excedente. Es decir, si un producto salió US$ 200, el excedente son US$ 175 y la mitad de eso son US$ 87,5.