Cómo es el "Plan Canje" que podés usar para que un celular de $20.000 te salga la mitad

Ya quedó establecido que las marcas sacan nuevos modelos de sus celulares todos los años. Algunas veces presentan versiones económicas, otras veces se lucen con equipos premium y siempre están los lanzamientos de los “flagships”, los modelos insignia. Pero, ¿qué opciones hay para que los consumidores se deshagan de sus viejos equipos?

Los planes de canje se están volviendo cada vez más populares y ahora comenzaron a establecerse en la Argentina. Por un lado, los fabricantes muestran su lado ecológico y sus programas de reciclado, pero también se suman las compañías telefónicas y las cadenas de retail incentivadas por el negocio de los celulares refabricados que ya representa el 15% de las ventas a escala global.

En la Argentina, algunos de los programas disponibles son los de Movistar, BGH y más recientemente Samsung con su “Galaxy para siempre” que acepta celulares viejos como parte de pago por equipos de su línea Galaxy 8. Las empresas buscan comprar equipos relativamente nuevos, de menos de un año de uso y que funcionen a la perfección.

Movistar, por ejemplo, paga, en el marco de su programa permanente de canje, $1000 por un Moto G de primera generación, $2263 por un Moto X, $9022 por un iPhone 7 y $6939 por un Samsung Galaxy S7. En cuanto a los celulares de gamas bajas, el precio corresponde con el promedio encontrado en plataformas de ecommerce, aunque es posible obtener más a través de estas si el equipo está en buen estado. En cambio, cuando de celulares caros se trata, los precios que paga la empresa de telefonía móvil están por debajo del mercado de usados.

Para obtener un precio estimado por los equipos, la operadora tiene una plataforma online en la cual se puede ingresar el modelo. “El cliente puede traer cualquier teléfono que aceptamos y se puede llevar cualquier equipo que tengamos disponible. También cuentan con financiación sin interés y toda la oferta de descuentos vigentes”, señala Matías Lahargou del área de Desarrollo comercial de Movistar.

Otros programas, como el de BGH, requiere que los clientes se acerquen a los puntos de venta y dejen los smartphones para que sean chequeados con mayor profundidad. El programa Buy Back de BGH Services permite que cualquiera use su viejo celular como parte de pago para cualquier producto de la empresa que se encuentre a la venta.

“Tomamos equipos que no superen los 10 meses de uso y que están en perfecto estado, deben encender, no estar mojados y no tener la pantalla rota. Por ahora solo trabajamos algunos equipos del mercado, los de mayor rotación y los más actuales”, cuenta Tirso Gómez Brumana, el director de asuntos corporativos de BGH. Uno de los aspectos fundamentales que verifican es el IMEI, para asegurarse de que el teléfono no sea robado.

Samsung lanzó recientemente su campaña Samsung para siempre, donde toman determinados equipos como parte de pago para comprar un Samsung S8, S8+ o Note8. Funciona similar a los otros programas, los clientes pueden llevar sus celulares a los distintos puntos de ventas de las cadenas de retail y las operadoras asociadas y obtener un descuento en un equipo nuevo.

“Las cuotas ofrecidas y el tipo de financiación dependerá de las tiendas a la cual se acerquen los clientes”, explica Federico Vara, el gerente de productos móviles de Samsung en la Argentina y agregó que cuando los modelos Galaxy S9 y S9+ se lancen en el país serán incluidos en el programa de canje. Al igual que Movistar, Samsung cuenta con una plataforma similar donde los usuarios pueden ingresar el modelo y las condiciones del equipo para obtener una estimación del descuento que se le aplicaría al celular Samsung seleccionado.

