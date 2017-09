Así funcionan el iPhone 8 y el superpoderoso iPhone X: ¿conviene comprarlos?

Era la niña bonita de la presentación; todos estaban esperando al nuevo gadget de Apple. Y aunque tardó en llegar, no decepcionó. Finalmente, Tim Cook presentó en California tres nuevos teléfonos: el iPhone 8, su versión Plus (de mayor tamaño, tipo phablet), y, en un twist, el iPhone X. "Siempre creímos que la tecnología podía cambiar la humanidad y con el iPhone lo hicimos, hace 10 años --dijo Cook-- tuvimos que cambiar muchos paradigmas para lograrlo".

Qué tienen de diferente

El diseño del iPhone 8 va en línea con versiones anteriores pero tiene mejoras sustanciales. Por ejemplo, es un celular recubierto de vidrio, tanto en el frente como en el dorso. Esta es una diferencia de modelos anteriores, que tenía vidrio solo en la pantalla. Esto permite que ahora también puedan incorporar la opción de "wireless charging", es decir, poder cargar el celular sin cables. El resto, es un cuerpo de aluminio que viene en diferentes colores --anunciaron que serán rosa, space grey y plateado-- y una pantalla super dura, hecha de siete capas, que marcan una diferencia con otras versiones, más frágiles. Mantendrán, también, la definición de retina display que caracteriza a la marca, una tecnología propietaria.

El nuevo chip A11 bionic está pensado para darle más potencia y agregar funcionalidades de video y fotografía. Es 10% más potente que el chip anterior, el A10, y puede usar todos los cores del teléfono al mismo tiempo. Además, permite mejorar el procesamiento de imagenes, algo bastante importante a la hora de sacar fotos.

Esa es otra mejora de este nuevo iPhone, que tiene una nueva cámara que saca fotos "sin ruido" y de mejor calidad, incluso en la oscuridad. Es una dual camara de 12 MP que permite diferenciar texturas y saca con más detalles. Tiene una función nueva ideal para los amantes de las selfies: se puede elegir la función de "lighting effect" para elegir la luz y sacar fotos más profesionales. No es un filtro: es un análisis en tiempo real de los pixeles en la cara de una persona.

iPhone 8 empezará en 64 GB. El precio es de US$ 699. El Plus, también empieza en 64 GB a US$ 799. Se podrá comprar el 22 de septiembre.

El iPhone X

Quizás la sorpresa de la noche sea el lanzamiento de una edición especial, por el aniversario de la marca. Cook dijo que era responsabilidad de Apple revolucionar también el segmento en esta oportunidad y presentó un teléfono 100% pantalla. Es decir, en esta nueva versión hay pantalla edge to edge, sin marco. Usa también algo que se llama "Super retina display", que usa tecnología OLED para sacar mejores fotos. "Es una mejor experiencia".

La mayor diferencia está en que desaparecerá el famoso botón de "home". Al ser todo pantalla, se deberán usar algunos trucos para llegar a la pantalla de inicio: básicamente tocar hacia arriba para llegar a la pantalla llena de aplicaciones. Los antiguos usuarios de Apple van a tener que acostumbrarse.

La cámara es dual y tiene, en la delantera, una cámara que se llama "true depth" y que permite sacar mejore fotos, inclusive selfies. Usa esa misma tecnología para incorporar Face ID, una tecnología que permite desbloquear el teléfono utilizando la cara de las personas: toma una foto, la analiza, y la compara con una imagen que tiene guardada para desbloquear. Para lograr que todo esto no coma la batería en dos horas, le incorporaron una mejor batería y le incorporación wireless charging, tal como el iPhone 8. Van a vender un dispositivo especial, el Air Charger, a partir del año que viene, que va a facilitar la vida para los que aman el concepto de cargador inalámbrico.

¿El precio? Empieza en 64 GB, y el precio US$ 999. Se puede empezar a pedir en octubre y se empieza a vender el 3 de noviembre.

