A partir del mes que viene se podrá comprar iPhone en Argentina

A partir del 7 de abril, la empresa comercializará el iPhone 6S, iPhone 7 y iPhone 7 Plus, con todo un nuevo y avanzado sistema de cámara, un diseño que lo hace resistente a las salpicaduras, al agua y al polvo, bocinas estéreo y el chip A10 Fusión. La operadora de telefonía no anunció nada sobre precios, ni colores, ni cantidad de unidades disponibles ni promociones, pero se espera que el mismo 7 de abril se complete la información. Lo que si es seguro que los usuarios de teléfonos de la manzanita, que alcanzan cifras espectaculares de cientos de miles de equipos en funcionamiento en Argentina a pesar de no poder ser comprados oficialmente, podrán ahora hacerlo de manera oficial, con garantía y con service.

Sobre el precio sólo se puede especular por ahora. Aunque a pesar de no ser ensamblado en Tierra del Fuego, igualmente pagará los impuestos de entrada lo cual hará que el precio esté más cerca de lo que hoy se consigue en en Mercado Libre y otras tiendas. Por el otro lado, si bien la empresa de telefonía compró las remesas de iPhone, y es la única empresa en el mercado con potestad para vender oficialmente, los servicios de reparación se pagara más caro que en un negocio simple. Como Apple no tiene presencia en el país – salió del país en el 2009 debido a los altos impuestos a los productos tecnológicos – cobra un plus a cuenta de los arreglos (la compañía ofrece garantía internacional para sus equipos).



Actualización:



Maxim Store se suma ahora la lista de empresas que van a empezar a comercializar el smartphone insignia de Apple.También va a estar en venta el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus a partir del viernes 7. Se confirmó que habrá ofertas de financiación hasta 50 cuotas, y también se podrá probar los productos personalmente, y ver demostraciones de aplicaciones y soluciones integrando los productos Apple.