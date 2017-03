9 consejos para evitar que te roben información del celular

Bajar varias aplicaciones por semana es una ocupación habitual para un usuario promedio de smartphones. Pero no todas son 100% fiables a la hora de proteger la seguridad de los datos que están almacenados en el celular. ¿Cómo identificarlas?

En primer lugar hay que saber que tanto Google Play como Apple Store tienen sus propias medidas de seguridad para evitar que estén disponibles aplicaciones que tengan funciones peligrosas o fraudulentas. Sin embargo, desde Google han reconocido que el sistema no es infalible, por lo que en octubre del año pasado han tomado medidas de seguridad adicionales.

“Algunos desarrolladores han estado manipulando sus aplicaciones de tal manera que realizan instalaciones fraudulentas o incluso mandan valoraciones positivas de manera automática a la Play Store, lo cual ayuda a posicionar su App en un mejor lugar, pero no sólo va en contra de las reglas, sino que representa un peligro para los usuarios al estar realizando acciones de las cuales ellos no se percatan”, indicaron en su momento Kazushi Nagayama, analista de Calidad de las búsquedas, y Andrew Ahn, gerente de Producto de Google, en un posteo en el blog corporativo.

En este sentido, Google ha incrementado la potencia de sus filtros y, además, borra las Apps fraudulentas sin aviso. Sin embargo, en ocasiones algunos desarrolladores logran evadir, al menos por un tiempo, los filtros. Por esto es que conviene tomar sencillas medidas de seguridad a la hora de descargar una nueva aplicación.

1. Comprobar que la App corresponde a un desarrollador oficial. ¿Cómo? Al lado del nombre aparece un pequeño ícono celeste que lo indica. Pero ojo: no conviene convertir a este criterio en filtro único porque, por ejemplo, Twitter Inc. No figura como developer oficial y sin embargo a nadie se le ocurriría dejar de desacargar la App de la red social del pajarito por eso.

2. Prestar atención a la descripción. Si tienen muchas faltas de ortografía o están mal redactadas, cuidado. Los desarrolladores serios no suelen tener estos errores.

4. Valoraciones de los usuarios. Cuantas mejores valoraciones tenga la aplicación que se desea descargar, mejor. Si tiene un puntaje bajo o si tiene es alto pero con pocas valoraciones hay que desconfiar (porque podrían ser falsas, en el último caso).

5. Comentarios de los usuarios. Cuanto más comentarios tenga una App, mejor. Si tiene pocas y todas positivas, ¡alerta! Pueden ser falsas.

6. Permisos. Si consideras que la aplicación, al momento de activarse, solicita más permisos de los que debería para realizar sus funciones, mejor no descargarla y ya.

7. Cuidado si la App no ha sido descargada por muchos usuarios, ya que no existe información suficiente para realizar una valoración adecuada.

8. Si, una vez instalada, la aplicación solicita el número del celular para brindar el servicio que promete, desinstalar urgente porque es un método habitual de estafa: así suscriben al usuario poco informado o distraído a SMS Premium con cargo que aumentarán lo que se paga a fin de mes o se llevará el crédito en poco tiempo (en caso del usuario con servicio prepago).

9. Más que nada: ante la duda, mejor buscar una aplicación que haga lo mismo pero dé mayor seguridad.