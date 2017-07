Zuckerberg cree que esta App argentina es la más innovadora de América latina

Innovar es solucionar un problema u ofrecer una solución a un interrogante antes que nadie. Eso fue lo que hizo el emprendimiento nacional ReservaTurno, pensado para coordinar cómo y cuándo los clientes tienen cita con las peluquerías y los salones de belleza. "La idea nació porque mi socia perdía mucho tiempo de trabajo llamando para hacer reservas en la peluquería y no atendían o tardaba mucho. Lo que nos hizo hacer el click fue cuando, trabajando lejos de su zona, necesitaba ir a un salón de belleza y entendió que no había forma", explica Ianir Sonis, co fundador de ReservaTurno.

Los dos socios que conforman la empresa empezaron a investigar el mercado y se sorprendieron por su tamaño. Explican que el ticket promedio es alto y que el rubro crece en economías en contextos de crisis, lo que lo hace muy sustentable. "Además tenia un atraso tecnológico importante, los restaurantes tenían Guía Oleo por ejemplo, pero los salones de estética no se podían googlear siquiera. La idea era cerrar el gap tecnológico", explica el emprendedor.

La aplicación funciona recogiendo el tráfico y enviándolo a los sitios que se listaban en la App para poder reservar. La idea nunca detrás del software no cambio demasiado, pero Sonis si intentó con diferentes modelos de negocios, durante un tiempo cobraron por reserva, pero lo que mas les cerró es cobrar comisión a los locales que aparecen. El fee que cobran no es fijo, sino que varía por zona, pero ronda el 10%. "A fin de mes le cobro al cliente por cada turno que le llega por nosotros. Es un win-win", dice Sonis. La App no tiene publicidad digital tradicional y no planea tenerla porque empeora la experiencia de usuario. "Estamos por agregar algunas cosas pero no publicidad, sino algo parecido a que las marcas pueda tener un espacio en ciertos salones donde estén presentes", adelante el co fundador..

Esta estrategia se tradujo en 9.000 turnos semanales procedentes de los 300 locales que trabajan con ellos en el país, y a una facturación de más de $ 1 millón para este año. Además, fueron elegidos en la FbStart, el certamen mundial de emprendimientos de Facebook, como la empresa más innovadora de América latina.

La FbStart incluye a 900 inscripciones de 87 países. Los criterios para seleccionar a los ganadores se basaron en su actual desempeño, proyección de crecimiento, experiencia del usuario, diseño y la estrategia en el uso de las herramientas de Facebook para generar mayor interacción.

Si los salones de belleza no son los únicos rubros que se beneficiarían de la transformación digital, ¿se podrá pedir turno para el médico o para el carnicero con ReservaTurno? "Hoy nuestro emprendimiento tiene su foco, que es y va a seguir siendo el de salones de belleza. Somos un marketplace de servicios de belleza, todo lo que es depilación, estética, spa, etcétera, este mes nos vamos a México y pensamos en el exterior", desliza Sonis, por lo que no aparecerán nuevos rubros en la aplicación por el momento. Además, los dos socios fundadores de la compañía hoy ponen el foco en el negocio de los datos. "Nuestro negocio explota la información y los datos. Nosotros también generamos reportes para empresas", finaliza Sonis.

ReservaTurno en números

Fundación: 2014

Socios: 2

Inversión inicial: US$ 70.000

Origen: fondos propios

Facturación: $1.2 millones para 2017

M Matías Castro MCastro@infotechnology.com