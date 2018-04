Ya ganan $10 M resolviendo la falla del e-Commerce local

La experiencia de la compra, más que nada la que se realiza en línea, está mediada por la logística. En un país extenso como la Argentina, esto significa un problema: desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) reconocen que “la logística es cara y no hay muchos oferentes” y que, por eso, 80 por ciento de los pedidos se retiran, todavía, en sucursales. Algunos players, como MercadoLibre, agregan más datos: la logística a escala local es la más cara de la región,más de un 20 por ciento por encima de pares como Brasil y Chile. En ese contexto es que surgió Welivery, una startup local que busca resolver la logística urbana de los distintos players de e-Commerce, optimizando y simplificando sus entregas. Para realizar esto, coordinan una red de mensajerías y transportistas independientes calificados.

La idea, cuenta Mauricio Boiko (30), ingeniero electrónico y CEO de la compañía,surgió hace tres años entre él y Guido Buscetti(30),su socio.“Nos propusimos revolucionar la logística de última milla de las grandes ciudades del país y de la región”, afirma, ambicioso.“En América latina se espera que el mercado de e-Commerce durante 2018 supere los US$ 90 millones, de los cuales el 70 por ciento estará concentrado en tan solo tres países: la Argentina, Brasil y México.”

La logística, sin embargo, no ha acompañado este crecimiento, argumenta este entrepreneur. “Hay momentos, cuando ocurren ofertas especiales como en los Cybermonday o los Hot Sale, en los que la demanda se multiplica por cuatro y las empresas de logística tradicionales no pueden adaptarse y colapsan generando entregas con plazos injustificables y una atención al cliente muy defectuosa”, dice el ejecutivo. Las estadísticas más actualizadas de la CACE, de diciembre de 2016, le dan la razón: 38 por ciento de los 800 entrevistados por la consultora Kantar TNS consideran que la demora en la entrega contribuye negativamente al momento de decidir llevar a cabo compras en línea. Y, sin embargo, el 66 por ciento de los compradores elige la modalidad de envío a domicilio.“Sabemos que la logística es el salto del entorno digital al físico y puede convertirse en la frontera entre el éxito y el fracaso.”

Génesis

En el 2015, ganaron el concurso para emprendedores “Vos Lo Hacés”, en la que obtuvieron un capital semilla de $50.000, una valiosa red de mentores del gobierno porteño y becas para participar en la competencia NAVES organizada por el IAE. Y en 2017 lograron una inyección de $400.000, gracias al apoyo del PACEmprendedor.

Agregan que en 2016 se vieron beneficiados por el programa “Apoyo a la competitividad”, del Ministerio de Producción de la Nación, y obtuvieron $ 400.000. Y el resto de la inversión fue generada de forma orgánica, “lo que íbamos ganando lo invertíamos, una partecita de nuestro sueldo iba para vivir, pagar el alquiler y la comida, y el resto para el sitio web, la publicidad y mejorarla plataforma”, puntualiza el CEO.

Al principio, eran solo dos los socios, ya que ambos tenían conocimiento de programación y tecnología. “Nos conocimos estudiando ingeniería electrónica en La UBA hace unos 10 años y siempre tuvimos la necesidad de emprender”, rememora el CEO. “Luego de algunos intentos fallidos y experiencias laborales dentro y fuera del país, decidimos renunciar para poder cumplir este sueño.”

A gran escala

“Ofrecemos soluciones logísticas para las empresas que comercializan en forma online. El cliente quiere que el producto le llegue rápido y en una franja de horario acotada para que esa entrega no te corte todo el día. En esto, la data precisa y la buena comunicación es fundamental y a eso nos dedicamos”, indica Sánchez. Los clientes les pagan por paquete enviado y hay diferencias entre CABA y el Gran Buenos Aires. Y lo que paga cada uno tiene que ver con el volumen de la operación. Puntualiza Boiko: “No es lo mismo que una empresa entregue cinco cosas por día que 50 ó 100”. En promedio y por paquete, pagan $140 dentro de la Capital y $190 cuando se trata de entregas exprés.“No somos un correo tradicional: los escuchamos, vemos su necesidad y a partir de ahí hacemos un plan para cada cliente”, comenta el CEO.

Entre los clientes de Welivery están Avenida, 47 Street, Jazmín Chebar, Sofi Martire, Garzón García, HomeCollection, Eyeli, Lazaro y Heyas, entre otros. Las rutas las arman ellos a través de la App, y se las pasan a los contratistas. La idea es que Welivery pueda manejar la urgencia de las entregas así no lo hace el transportista. Todo el proceso está preprogramado: desde la aplicación, los mensajeros escanean los códigos de los paquetes y así les aparece el detalle de todo lo que tienen que hacer, y al entregar deben sacar una foto que se sube al sistema. Y si no hay nadie en el domicilio se saca foto del lugar y se deja un aviso de visita. De esta manera, dice el entrevistado, “cada paso queda registrado”. Para las entregas utilizan “una red de mensajería calificada”, es decir que no contratan mensajeros individuales. Además tienen repartidores autónomos con vehículos utilitarios para quienes son un complemento de su trabajo diario. Para integrarlos e-Commerce de sus clientes, Welivery tiene distintos módulos, sea con Magento, VTEX o Tienda Nube.De esta manera, tienen como objetivo final“solucionar toda la logística del vendedor, que no tenga que cargar manualmente un pedido ni hacer llamados telefónicos”.

Actualidad

Hoy, ya con cuatro empleados, tienen el foco puesto en todo el AMBA, donde está —según Boiko— “el 70 por ciento del mercado de la Argentina”. Primero buscan posicionarse en esta zona,solucionar todos los bugs y armar una buena estructura, un equipo bien formado, para luego sí “escalar a otras ciudades importantes de la Argentina y también a América latina”, detalla.

“Una vez que ya seamos reconocidos, líderes y renombrados, ahí sí pensamos atacar otras ciudades. Tenemos un potencial inversor, con el que venimos hablando desde el año pasado y nos está esperando en Lima, Perú, para arrancar allá, pero estamos parándolo un poquito porque queremos terminar de armarnos acá en la Argentina.”

Por otro lado, comenzaron a aplicar Big Data para optimizar rutas de entregas y mejorar la eficacia de los procesos. “Al medir los procesos logísticos, obtenemos un mapa detallado y objetivo de la situación y la calidad de los mismos”, sostiene Boiko. “A través de los datos en tiempo real que pueden obtenerse de la situación del tráfico y del clima, se pueden calcular las mejores rutas para entregar los pedidos a los clientes. La obtención de los datos en tiempo real permite realizar un seguimiento exhaustivo del estado y de la situación de todos los envíos para, entre otras cosas, poder detectar posibles incidentes.”

En números

Fundación: 2015

Inversión inicial: $50.000 (2009)

Socios: 2

Facturación: $4 millones (2017), $10 millones (estimada, 2018)

SD SEBASTIÁN DE TOMA @sebadetoma